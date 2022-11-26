Тисячі голих людей зібрались на пляжі в Австралії. У них була важлива мета
Американський фотограф Спенсер Тунік зробив чергову масову фотосесію за участю оголених добровольців. Цього разу він зібрав близько 2,5 тис. людей на знаменитому пляжі Бонді-Біч в австралійському Сіднеї.
Тунік фотографував своїх моделей у променях ранкового сонця. Мета проєкту - нагадати жителям Австралії про необхідність ранньої діагностики раку шкіри. За даними міжнародної організації World Cancer Research Fund, австралійці страждають на це захворювання частіше, ніж жителі інших країн світу.
Згідно з прогнозами, у 2022 році на рак шкіри (меланому) захворіють близько 17,7 тис. австралійців, а 1,3 тис. вже померли від цієї хвороби. Фотосесію організовано спільно з благодійною організацією Skin Check Champions.
Охочі взяти участь у фотосесії почали збиратися на пляжі з четвертої ранку за місцевим часом.
"У нас є можливість привернути увагу до проблеми раку шкіри, і для мене велика честь бути тут, займатися своїм мистецтвом і віддати належне людському тілу та його захисту", - сказав Тунік агентству Reuters.
Один з учасників фотосесії, 77-річний австралієць Брюс Фішер сказав AFP: "Я пів життя провів на сонці, у мене на спині видалили кілька злоякісних меланом. Гадаю, це гарний проєкт, і мені подобається роздягатися на Бонді-Біч".
Щоб фотограф зміг реалізувати свій проєкт, в Австралії спеціально змінили законодавство, що забороняє з'являтися на пляжі оголеними.
Тіла як мистецтво
55-річний Спенсер Тунік прославився як фотохудожник, що знімає десятки, сотні, а часом і тисячі оголених людей у незвичних місцях.
Він влаштовує флешмоби оголених людей для своїх фотоінсталяцій вже близько 30 років. Він заздалегідь оголошує про місце та час наступного проєкту і пропонує всім охочим долучитись.
В перших його "оголених інсталяціях" брали участь не більше півтори тисячі людей, але поступово охочих зробити своє тіло частиною сучасного мистецтва ставало дедалі більше. Так у Барселоні 2003 року Туніку позували вже сім тисяч людей, а 2007 року в Мехіко - 18 тисяч.
У французькому Ліоні художник змусив 1500 людей синхронно підняти ноги у позиції "берізка", символізуючи злиття двох річок.
2008 року сотні оголених учасників акції на заклик Туніка прийшли на віденський футбольний стадіон "Ернст Гаппель".