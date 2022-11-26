Тисячі голих людей зібрались на пляжі в Австралії. У них була важлива мета

23 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Американський фотограф Спенсер Тунік зробив чергову масову фотосесію за участю оголених добровольців. Цього разу він зібрав близько 2,5 тис. людей на знаменитому пляжі Бонді-Біч в австралійському Сіднеї.

Тунік фотографував своїх моделей у променях ранкового сонця. Мета проєкту - нагадати жителям Австралії про необхідність ранньої діагностики раку шкіри. За даними міжнародної організації World Cancer Research Fund, австралійці страждають на це захворювання частіше, ніж жителі інших країн світу.

Згідно з прогнозами, у 2022 році на рак шкіри (меланому) захворіють близько 17,7 тис. австралійців, а 1,3 тис. вже померли від цієї хвороби. Фотосесію організовано спільно з благодійною організацією Skin Check Champions.

Охочі взяти участь у фотосесії почали збиратися на пляжі з четвертої ранку за місцевим часом.

Автор фото, EPA

Автор фото, EPA

"У нас є можливість привернути увагу до проблеми раку шкіри, і для мене велика честь бути тут, займатися своїм мистецтвом і віддати належне людському тілу та його захисту", - сказав Тунік агентству Reuters.

Один з учасників фотосесії, 77-річний австралієць Брюс Фішер сказав AFP: "Я пів життя провів на сонці, у мене на спині видалили кілька злоякісних меланом. Гадаю, це гарний проєкт, і мені подобається роздягатися на Бонді-Біч".

Щоб фотограф зміг реалізувати свій проєкт, в Австралії спеціально змінили законодавство, що забороняє з'являтися на пляжі оголеними.

Тіла як мистецтво

55-річний Спенсер Тунік прославився як фотохудожник, що знімає десятки, сотні, а часом і тисячі оголених людей у незвичних місцях.

Він влаштовує флешмоби оголених людей для своїх фотоінсталяцій вже близько 30 років. Він заздалегідь оголошує про місце та час наступного проєкту і пропонує всім охочим долучитись.

В перших його "оголених інсталяціях" брали участь не більше півтори тисячі людей, але поступово охочих зробити своє тіло частиною сучасного мистецтва ставало дедалі більше. Так у Барселоні 2003 року Туніку позували вже сім тисяч людей, а 2007 року в Мехіко - 18 тисяч.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, В акціях Туніка беруть участь численні добровольці

У французькому Ліоні художник змусив 1500 людей синхронно підняти ноги у позиції "берізка", символізуючи злиття двох річок.

2008 року сотні оголених учасників акції на заклик Туніка прийшли на віденський футбольний стадіон "Ернст Гаппель".