Зеленський атакував Кличка: "Профанацію та брехню ніхто не пробачить"

2 годин(и) тому

Президент Володимир Зеленський публічно розкритикував роботу київської мерії, яку очолює міський голова Віталій Кличко. Президент звинуватив мерію в поганій організації пунктів обігріву, так званих "Пунктів незламності".

Про це він заявив у традиційному вечірньому відеозверненні, присвяченому відновленню енергетичної інфраструктури після російських атак 23 листопада.

За його словами, "нормально забезпечені" лише пункти, які розгорнули на базі ДСНС та на столичному вокзалі.

"Багато киян були без світла понад 20 або навіть 30 годин. Очікую від мерії якісної роботи. Профанацію з київськими "Пунктами незламності" ніхто й нікому не пробачить. Прошу серйозніше. Як і брехню у звітах різного рівня", - заявив президент.

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Уже вранці 26 листопада голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що депутати пропрезидентської політсили планують оглянути 530 пунктів обігріву у столиці.

"Кияни жаліються на невідповідність інформації щодо роботи "Пунктів незламності" в місті Києві, - написав він своєму телеграмі. - За вихідні плануємо провести повну актуалізацію даних, паралельно вирішувати проблеми з обладнанням, логістикою та функціонуванням локацій".

Віталій Кличко звинувачень офісу президента не коментував.

Але співрозмовник BBC News Україна в оточенні мера зазначає, що претензії Банкової безпідставні, бо зараз виконавча влада, відповідальна за пункти обігріву, частково в руках голови Київської міської військової адміністрації, якого призначає президент.

"Вони створили військову адміністрацію, намагаючись віджати повноваження, - каже співрозмовник. - Глави районів по вертикалі, яку вони намалювали, підпорядковуються главі військової адміністрації. Тому незрозуміло, на кого вони наїхали, намагаючись звинуватити Кличка".

Напередодні мер повідомив, що у столиці відкрили понад 400 пунктів обігріву. Більшість із них облаштовані в школах та інших соціальних установах міста. Кличко також пообіцяв, що в кожному пункті працюватиме інтернет.

У мирний час президент України та мер Києва Віталій Кличко перебували у давньому політичному конфлікті. Починаючи з 2019 року, офіс Зеленського домагався усунення Кличка від влади, але марно.

З початком повномасштабної війни з Росією Кличко перестав обіймати посаду голови Київської міської державної (тепер військової) адміністрації, президент став призначати на цей пост окремих людей, мотивуючи це потребою покращити оборону столиці. Зокрема, зараз головою КМВА є Сергій Попко.

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Через російські ракетні атаки на енергетичну систему України, які залишили мільйони людей без світла і тепла, українська влада оголосила про відкриття по всій країні так званих "Пунктів незламності". Це місця, де мають бути тепло, вода, електрика, мобільний зв'язок і інтернет.

Проте вже у перший день роботи таких пунктів кияни почали масово скаржитися на їхню невідповідність обіцянкам влади.

У суботу вранці без електроенергії залишаються 130 тис. мешканців столиці, повідомила Київська міська військова адміністрація.

Водопостачання відновлено, але в знеструмлених будинках на верхніх поверхах води немає досі через понижений тиск в мережі.

Адресу найближчого пункту незламності можна знайти на цьому сайті.