Пасажир круїзного лайнера впав за борт. Його врятували через 15 годин

Лаура Гоцці

BBC News

43 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Пасажир випав за борт судна Carnival Valor на фото

Пасажира, який зник безвісти з круїзного лайнера у Мексиканській затоці, врятували після того, як він порвів у морі понад 15 годин, повідомила берегова охорона США.

28-річний чоловік був у барі на кораблі Carnival Valor зі своєю сестрою в середу ввечері, але після того як вийшов у туалет, не повернувся.

Кілька команд рятувальників обстежили територію, і чоловіка нарешті помітили в четвер увечері приблизно за 30 км від узбережжя Луїзіани.

Зазначається, що він у стабільному стані.

Лейтенант Сет Гросс з берегової охорони США сказав, що чоловік міг пробути у воді понад 15 годин - "це абсолютний рекорд, про який я чув, і диво, що сталося на День подяки".

Гросс сказав CNN, що цей випадок не схожий ні на що з того, що він бачив за свою 17-річну кар'єру, і що щасливий результат "показує бажання жити - це те, що потрібно враховувати в кожному пошуково-рятувальному випадку".

Невідомо, як чоловік впав у воду з корабля, який прямував до Котумеля в Мексиці.

У 2018 році 46-річну британку врятували в Адріатичному морі через 10 годин після падіння з круїзного лайнера.

Вона розповіла рятувальникам, що протриматися на воді їй допомогли заняття йогою, а також те, що вона співала, щоб не відчувати холоду протягом ночі.