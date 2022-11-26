Пасажир круїзного лайнера впав за борт. Його врятували через 15 годин
- Лаура Гоцці
- BBC News
Пасажира, який зник безвісти з круїзного лайнера у Мексиканській затоці, врятували після того, як він порвів у морі понад 15 годин, повідомила берегова охорона США.
28-річний чоловік був у барі на кораблі Carnival Valor зі своєю сестрою в середу ввечері, але після того як вийшов у туалет, не повернувся.
Кілька команд рятувальників обстежили територію, і чоловіка нарешті помітили в четвер увечері приблизно за 30 км від узбережжя Луїзіани.
Зазначається, що він у стабільному стані.
Лейтенант Сет Гросс з берегової охорони США сказав, що чоловік міг пробути у воді понад 15 годин - "це абсолютний рекорд, про який я чув, і диво, що сталося на День подяки".
Гросс сказав CNN, що цей випадок не схожий ні на що з того, що він бачив за свою 17-річну кар'єру, і що щасливий результат "показує бажання жити - це те, що потрібно враховувати в кожному пошуково-рятувальному випадку".
Невідомо, як чоловік впав у воду з корабля, який прямував до Котумеля в Мексиці.
У 2018 році 46-річну британку врятували в Адріатичному морі через 10 годин після падіння з круїзного лайнера.
Вона розповіла рятувальникам, що протриматися на воді їй допомогли заняття йогою, а також те, що вона співала, щоб не відчувати холоду протягом ночі.