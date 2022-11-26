"Роздягли і фотографували": архімандрит УПЦ МП прокоментував скандал з СБУ та голим юнаком

1 година тому

Автор фото, Телеграм Чернівецько-Буковинській єпархії

Під час обшуків у Чернівецько-Буковинській єпархії Української православної церкви Московського патріархату у кімнаті секретаря єпархії архімандрита Никити (Сторожука) працівники СБУ застали 17-річного юнака у спідній білизні, повідомили ЗМІ. Никита заявив, що їх змусили роздягнутися працівники спецслужб.

Джерело BBC News Україна в СБУ підтвердило ці факти, зокрема, вік юнака, але подробиць цієї ситуації не надало.

Журналісти та СБУ оприлюднили фото хлопця, який стоїть біля стіни з піднятими руками в самій білизні.

Пізніше Никита виклав у телеграм-каналі єпархії відеозвернення, в якому прокоментував те, що сталося.

Він стверджує, що оперативники СБУ увірвались в приміщення, вивели всіх з кімнат, приставили до стіни, роздягнули й фотографували.

"О 7-й ранку представники СБУ виламали двері, криками і погрозами вивели кожного співробітника єпархії зі своїх кімнат, примусили роздягнутись і покласти руки на стіну. Я очікував, що мають застрелити. А вони лишень нас фоткали зі спини", - повідомив він.

"Потім були усілякі непристойні речі, ви, мабуть, усе це читали. Господь суддя всім тим, хто це написав", - додав він.

Якщо автори "непристойних повідомлень" мають докази, то нехай доведуть написане, зазначив він.

Поскаржився архімандрит Никита і на державні служби України. Він показав вибиті двері у приміщенні й заявив, що в єпархії сталася "віроломна подія", а спецслужби звинуватив в "недемократичності".

Обшук, за його словами, тривав 12 годин. Більше інформації про обшуки у єпархії пообіцяли надати згодом.

23 листопада синод УПЦ МП призначив архімандрита Никиту єпископом Івано-Франківським та Коломийським - замість митрополита Івано-Франківського і Коломийського Серафима, який утік до Росії.

Скандал та обшуки

У соцмережах активно обговорювали інцидент у Чернівецько-Буковинській єпархії - дехто жартував, а дехто обурювався, підозрюючи можливі зловживання своїм становищем з боку архімандрита Никити.

25 листопада СБУ провела обшуки на території Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП).

Правоохоронці заявили, що виявили документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур. За словами співрозмовника BBC News Україна в СБУ, російський паспорт виявили у головного місцевого ієрарха, митрополита Чернівецького і Буковинського Мелетія.

Автор фото, сбу

Крім цього, Служба безпеки України знайшла і склади з оптовими партіями прокремлівської літератури, яка вихваляє Росію та закликає до її підтримки.

Автор фото, сбу

В останні тижні СБУ регулярно проводить обшуки інституціях УПЦ (МП), 22 листопада СБУ провела обшуки в Києво-Печерській лаврі у Києві.

У СБУ пояснили, що ці заходи були вжиті в рамках системної роботи "з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні".

Як повідомили у пресслужбі відомства, усього перевірили понад 350 церковних споруд і 850 людей.

На території храмів виявили людей без документів, громадян Росії, а також російську літературу і великі суми грошей в гривнях, доларах і рублях.