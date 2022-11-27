Ембарго на російську нафту запрацює за тиждень, але ціну ще не погодили. Що це значить

Олексій Калмиков

ВВС

59 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, "Ембарго на нафту і газ із Росії". Протест у Німеччині

За тиждень до вступу в силу майже тотального ембарго на постачання російської нафти на Захід перемовини про пом'якшення цього кроку провалилися.

Найрозвинутіші країни світу після декількох місяців обговорень так і не змогли домовитися про ціну, дешевше якої вони готові купляти в Росії нафту в обхід тотальних санкцій за вторгнення в Україну.

Якщо в найближчі дні "Велика сімка" не узгодить цінову стелю, нижче якої Кремль зможе продавати на Захід свій головний експортний продукт, 5 грудня світовий ринок залишиться приблизно без одного мільйона барелів російської нафти, що загрожує стрибком цін на нафту, новою хвилею інфляції та світової економічної кризи.

Президент Росії Володимир Путін не раз обіцяв, що не продаватиме нафту споживачам із країн, які підпишуться під ціновою стелею та спробують обмежити ринкову ціну.

На тижні, що минає, члени "Великої сімки" - США, Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія, Канада та Японія - а також інші країни ЄС та Австралія, які до них приєдналися, збиралися ухвалити рішення про ціну. Для цього треба була згода Євросоюзу - найбільшого та найближчого покупця російських енергоносіїв.

Перемовини повинні були закінчитися у середу, але затягнулися спочатку на день, потім ще на день, а ввечері в п'ятницю посли країн ЄС зібралися на вже останнє вирішальне засідання, але в останній момент і його скасували.

Проблема в тому, що частина країн ЄС, включаючи Польщу та країни Балтії, обурені запропонованою стелею цін в $65-70 за барель, оскільки це приблизно відповідає нинішній ціні на нафту основного російського сорту Urals в Європі ($62-68) і втричі перевищує собівартість видобутку.

Тобто дозволить Росії досі заробляти на експорті. Тому Польща хоче опустити планку нижче.

Інші країни, передусім танкерна країна Греція, навпаки, хоче підняти її вище $70, повідомляли агентства з посиланням на учасників перемовин.

Що хочуть заборонити

ЄС ще в червні домовився заборонити імпорт нафти з Росії, але лише з 5 грудня, а нафтопродуктів - з 5 лютого.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Європа мала намір повністю заборонити морський імпорт російської нафти. По дорозі в ембарго утворилося багато пробоїн.

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"Цінова стеля" повинна фактично стати послабленням цих санкцій. Ідею просувають США, які побоюються різкого стрибка цін на нафту, подальшого розгону інфляції та поглиблення світової економічної кризи в разі моментального зникнення барелів російського палива зі світового ринку.

Зараз Росія постачає приблизно 3,5 мільйона барелів на день, і повне західне ембарго може скоротити ці постачання приблизно на третину, причому не лише в країни "Великої сімки". Тому що заборона стосуватиметься не тільки і не стільки закупілі нафти та нафтопродуктів у Росії, скільки транспортування, фінансування та страхування будь-яких постачань морем у будь-які країни.

Росія не зможе моментально знайти альтернативу лондонським страховикам, швейцарським трейдерам та грецьким танкерам, що неминуче позначиться на обсягах експорту, а надалі - і видобутку нафти в країні.

У результаті до 2030 року доля Росії на світовому енергетичному ринку скоротиться приблизно до 13% із торішніх 20%. Виграють США та країни Близького Сходу, а Кремль недорахується приблизно 1 трильйона доларів експортних доходів, прогнозує Міжнародне енергетичне агентство (ІЕА).

У цьому і є ціль західних санкцій - позбавити Росію грошей на агресивну війну проти України, розв'язану в лютому 2022 року за наказом Путіна.

Крім нафти під наймасштабніші в історії санкції потрапили фінанси, торгівля і навіть сам Путін. Але Захід, і передусім ЄС, рухаються по цій новій для світової практики території обережно, намагаючись знайти тонкий баланс між наміром відбити в Кремля бажання нападати на сусідів та власними інтересами.

Послаблення та винятки

Санкції проти Росії вже поглибили постковідну кризу на Заході, і Кремль відкрито каже, що розраховує вийти переможцем із цього протистояння, оскільки сподівається, що економічна війна з Росією приведе Європу до "деградації та зміни еліт", як висловився Путін.

Захід також занепокоєний наслідками вимушеного різкого розриву торговельних зв'язків із Росією, і тому під санкції досі не потрапляли ані частина металів, ані уран, ані багато компаній, які займаються видобутком чи продовольством, ані банки, через які ведуться розрахунки за це все. І головне - під санкції не потрапив російський газ, повністю відмовитися від якого Європі несила.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, НПЗ Slovnaft – єдиний у Словаччині. Він належить до угорської MOL і отримує 95% нафти з Росії по "Дружбі". Словаччина та Угорщина були серед затятих противників ембарго і домоглися виключення

США - найбільша світова економіка з населенням в 340 мільйонів людей і передовий виробник нафти та газу - відмовилася від російської нафти відразу після вторгнення Росії в Україну. Велика Британія, Канада та Японія підтримали ембарго, але в їхньому імпорті доля російської нафти та нафтопродуктів була мінімальна, як і в США.

Інша справа ЄС. Третя після США та Китаю світова економіка з населенням 450 мільйонів людей у 27 країнах не може різко відмовитися від головного джерела енергоносіїв. Тому після вторгнення у лютому ЄС заборонив купувати в Росії тільки вугілля, і то з серпня.

А з нафтою не обійшлося від відстрочок та винятків. Крім того, що нафтове ембарго затвердили в червні, але відклали до зими, під нього не потрапила значна частина імпорту - все, що не перевозиться морем, а прокачується по трубопроводу "Дружба".

Є й інші послаблення.

Японія вибила для себе відстрочку для закупівлі сахалінської нафти до вересня 2023 року. А власники танкерів переконали заборонити порушникам заходити у європейські порти не назавжди, а лише на 90 днів.

Але всі ці винятки можуть не знадобитися, якщо рішення про стелю ціни на нафту так і не ухвалять в найближчий тиждень. Тоді заради стабільності світового нафтового ринку Заходу доведеться задумуватися про нову відстрочку оголошеного ембарго.