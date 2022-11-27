СБУ обшукує Івано-Франківську єпархію УПЦ МП. Її керівника раніше застали з юнаком у трусах

25 хвилин(и) тому

Автор фото, СБУ

СБУ проводить обшук у Івано-Франківській єпархії УПЦ Московського патріархату. Місцеві ЗМІ пишуть, що йдеться про храм Різдва Христового в Івано-Франківську.

23 листопада у цю єпархію призначили єпископом (єпископська хіротонія ще не відбулась) архімандрита Никиту (Сторожука), який вже 25 листопада потрапив у скандал. Працівники СБУ обшукували буковинську єпархію УПЦ МП, де Сторожук був секретарем, і застали його з 17-річним юнаком у спідній білизні.

Никита заявив, що їх змусили роздягнутися працівники спецслужб.

СБУ пояснює, що проводить обшуки в Івано-Франківську, щоб протидіяти російським спецслужбам в Україні, перевірити дані про наміри використовувати єпархію як осередок "руского міра".

"Зростають ризики вчинення злочинів проти безпеки громадян, державного суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці шукають заборонені предмети, перевіряють документи у працівників. З'ясовують, чи не переховуються в УПЦ МП російські громадяни.

Автор фото, СБУ

В останні дні та тижні СБУ регулярно проводить обшуки інституціях УПЦ МП, 22 листопада СБУ провела обшуки в Києво-Печерській лаврі у Києві.

У СБУ пояснили, що ці заходи були вжиті в рамках системної роботи "з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні".

Як повідомили у пресслужбі відомства, усього перевірили понад 350 церковних споруд і 850 людей.

На території храмів виявили людей без документів, громадян Росії, а також російську літературу і великі суми грошей в гривнях, доларах і рублях.

25 листопада СБУ провела обшуки на території Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП).

Автор фото, ТЕЛЕГРАМ ЧЕРНІВЕЦЬКО-БУКОВИНСЬКІЙ ЄПАРХІЇ Підпис до фото, Архімандрит Никита

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Правоохоронці заявили, що виявили документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур. За словами співрозмовника BBC News Україна в СБУ, російський паспорт виявили у головного місцевого ієрарха, митрополита Чернівецького і Буковинського Мелетія.

Крім цього, Служба безпеки України знайшла і склади з оптовими партіями прокремлівської літератури, яка вихваляє Росію та закликає до її підтримки.

23 листопада синод УПЦ МП коментував дії спецслужби.

"Не може не викликати занепокоєння ще й та обставина, що останнім часом у деяких монастирях та у священнослужителів Української православної церкви були проведені обшуки. На жаль, декому вже висунуті серйозні обвинувачення. У зв'язку з цим ми наполягаємо на об'єктивності дій правоохоронців. Слідство має бути неупередженим і не супроводжуватись бездоказовими звинуваченнями", - йдеться у рішенні.

УПЦ наголошує, що після собору 27 травня вже не підпорядковується Московському патріархату. Проте це питання досі дискусійне й для помісних православних церков світу УПЦ досі є частиною РПЦ,

Попри те, що УПЦ наголошує на своїй незалежності від РПЦ та Росії, речник президента РФ Дмитро Пєсков назвав обшуки в лаврі "діями проти російського православ'я".