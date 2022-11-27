Як портрет Гліба з Херсона став символом вкраденого Росією дитинства

16 хвилин(и) тому

Автор фото, Andras D. Hajdu / NRK

На фото зображений похмурий хлопчик на тлі натовпу людей.

Фото Гліба з Херсона облетіло весь світ. Обличчя 13-літнього хлопчика стало символом вкраденого Росією та війною дитинства.

Фотографію зробили 12 листопада, наступного дня після звільнення Херсона від російської окупації.

Світлину зняв угорський фотограф Андрас Д. Хайду, і людей вразило дитяче обличчя з недитячим поглядом.

Гліба називали "дитиною, яка бачила все" і "Залужним у дитинстві".

І сприймали його як символ неприйняття окупації.

Гліб каже, що на фото виглядає, наче не радий поверненню ЗСУ. Але це не так.

"Я думаю, що не дуже добре вийшло. Мої родичі говорили, що сумний. А фото зробили, коли уже прийшли в Херсон українські військові".

У розмові з військовими в центрі міста він каже, що хоче служити в ЗСУ. Хлопчик хоче вступити до лав української армії, "щоб захищати людей, які не можуть захистити себе самі від тих, хто завдає їм болю".

Але вояки відповідають - ще треба підрости.

Гліб розповідає, як жилось під час окупації. Каже, погрожували тим, хто не буде ходити в школу з російською програмою.

"Казали, що коли почнеться школа, вони вивезуть всіх дітей, які не ходять. Прийдуть додому, тата вб'ють чи заберуть, маму вб'ють, брата вб'ють. А мене відправлять в Крим", - каже Гліб.

Автор фото, Kristina Berdynskykh

Нещодавно з Глібом поспілкувалась журналістка Крістіна Бердинських. Яка, як виявилось, ходила з ним в одну школу - 29-й ліцей.

"Маю важливу для усіх інформацію - це фото йому не подобається!" - переказує слова Гліба журналістка.

"Бо він любить посміхатися, відкритий і привітний, а не такий як на фото".

Тепер він дійсно став справжньою зіркою. Всі хочуть сфоткатись саме з ним, а не іншими дітьми, каже журналістка.

Знищена інфраструктура і обстріли

Відступаючи Росія знищила всю інфраструктуру. Тому перші тижні після звільнення містяни жили без жодних комунікацій та електроенергії. Але це не захмарило ейфорію від звільнення від російської окупації.

26 листопада постачання електрики у Херсоні почало відновлюватись. Влада обіцяє у найближчі дні подати світло не тільки в об'єкти критичної інфраструкутри, але і всьому населенню.

Проте з відступом на інший берег Дніпра Росія почала масовано обстрілювати місто з артилерії. З 11 листопада у місті та околицях, за даними поліції, вже загинули 32 цивільні людини.