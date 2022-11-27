Скільки води треба пити? Не так багато, як вважали

1 година тому

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Вчені з Університету Абердіна, в Шотландії, з'ясували, що рекомендована норма у два літри води на день може бути надмірною.

Шотландські вчені зазначають, що приблизно половину денної норми рідини людина приймає з їжею, тож пити так багато чистої води необов'язково.

Тепер, на основі масштабного дослідження, вони радять пити 1,5-1,8 літра на день.

Професор Джон Спікмен, один із авторів дослідження у розмові з ВВС сказав: "Початковий вимір денної потреби у два літри це результат невеликої помилки. Вода, яку ми повинні пити - це різниця між загальною денною потребою і тим, що ми отримуємо з їжею".

Рідину, отриману з їжею, вимірювали, питаючи людей, скільки вони їдять. Проте люди зазвичай кажуть, що їдять менше, ніж у реальності, і тому в розрахунку помилка, а кількість води, яку потрібно пити, переоцінюється", - каже Спікмен.

Однак у новому дослідженні оборот води в людському тілі вдалося порахувати більш точно за допомогою технології, в якій застосовуються стабільні ізотопи.

У дослідженні взяли участь 5604 особи з 23 країн віком від восьми днів до 96 років.

Учасники в ході експерименту випивали склянку води, де деякі з молекул водню були замінені на стабільний ізотоп дейтерій.

Дейтерій виробляється в тілі людини і є абсолютно нешкідливим.

За швидкістю, з якою дейтерій виходив потім із організму учасників дослідження, заміряли швидкість обороту води у тому тілі.

Ця швидкість у всіх людей різна і тому точна денна норма води своя у кожної людини. Наприклад, вода в тілі швидше оновлюється у тих, хто живе у спекотному та вологому кліматі, у високогір'ї, а також у спортсменів, вагітних та жінок, що годують.

Найважливіший чинник, що визначає швидкість обороту води в тілі - це кількість енергії, що витрачається. Найвищий він у чоловіків віком 20-35 років, щодня з їхнього тіла виходить у середньому 4,2 літра води.

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З віком цей обсяг падає і у чоловіків до 90 років опускається приблизно до 2,5 літрів.

У випадку жінок віком 20-40 років йдеться про 3,3 літра води на день, а до 90 років і у них денний об'єм рідини, що виходить з тіла, падає до 2,5 літрів.

Рідина в їжі

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Однак якщо ваш організм на день втрачає 4,2 літра води, це не означає, що вам потрібно випити таку саму кількість, каже професор Спікмен.

"Фактично пити треба буде 3,6 літра. Так як у воді достатньо рідини, більшу частину необхідної нам їжі ми отримуємо просто під час їжі", - каже він.

Головне, що показує це дослідження - те, що поширене уявлення про норму у вісім склянок води на день, напевно, для більшості людей у ​​більшості ситуацій завищено.

Наші дані не підтверджують можливості одного стандарту для всіх людей", - наголошує вчений.

За його словами, надмірне споживання води може бути шкідливим. Але не так для здоров'я, як для екології.

"Чиста питна вода не безкоштовна", - каже Спікмен.

Якщо люди в середньому будуть пити на літр більше, ніж їм потрібно, помножте це на 40 млн дорослих британців, і вийде, що ми без потреби випиваємо, а потім і випускаємо у вигляді сечі, то вийде 20 млн літрів. Це не проходить безслідно", - каже він.