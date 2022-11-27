Наймолодша жертва Росії. Поховали дводенне немовля, яке загинуло у пологовому Вільнянська

1 година тому

Автор фото, Вільнянська міська рада

Батьки поховали немовля, яке загинуло через російську ракету, що влучила у пологовий будинок у Вільнянську Запорізької області в ніч на 23 листопада.

Хлопчик мав стати четвертою дитиною у сім'ї Подлянових, але під час вибуху його разом з матір'ю притиснуло бетонною плитою, розповідає їхню історію Washington Post.

Хлопчик прожив лише 2 дні, йому навіть не встигли видати свідоцтво про народження.

За даними ГПУ, Сергій став одним із наймолодших загиблих на війні. Загалом з 24 лютого в Україні через російське вторгнення загинуло 440 дітей, 851 - отримали поранення.

"У тебе син"

Мати хлопчика Марія Кам'янецька разом з чоловіком Віталієм Подляновим і трьома дітьми жили у селі Новосолоне Запорізької області.

Жінка дізналась про вагітність наприкінці лютого, коли російські війська почали наступ на Україну, і всі ці місяці, поки була війна, носила дитину під серцем.

Попри те, що лінія фронту була лише у годині їзди, жінка відмовлялась їхати з рідного дому, з місця, де жили всі її родичі. Восени росіяни почали жорстко обстрілювати Запоріжжя та область.

Вранці 20 листопада Марія народила здорового хлопчика. Його назвали Сергієм. Жінка зробила фото та надіслала його чоловіку. На ньому хлопчик із заплющеними очима мирно спить, обгорнутий рожевою ковдрочкою.

"У тебе народився син", - написала Марія чоловікові.

Сім'я планувала весною переїхати у більший будинок, щоб мати більше місця для немовляти, пише американська газета. Новонародженого Сергія чекав 7-річний братик. До цього у нього були лише сестри і він вже готувався ділитися з братиком своїми іграшками.

Автор фото, скрін з твіттера

Близько 2 ночі в середу, 23 листопада, жінка погодувала немовля та вклала його у ліжечко біля себе.

Тієї ночі вони були єдиними пацієнтами у палаті.

Удар

Коли Марія почула перший тріск - удар був в іншій частині Вільнянська. Потім пролунав вибух поруч - розтрощило цегляні стіни пологового відділення на другому поверсі.

Жінка, пише Washington Post, чула крики лікаря про допомогу, якого завалило уламками. На її ліжко теж впала бетонна плита.

Попри біль, вона намагалась дотягнутися до сина та кричала про допомогу. Її легені були повні диму та пилу. Коли Марії нарешті вдалось дістатися до ліжечка, воно виявилося порожнім - під час вибуху дитину викинуло з нього.

Марія схопила телефон, увімкнула ліхтарик та почала босоніж по уламках ходити в кімнаті у пошуках сина.

Звідти її витягнули рятувальники. Вона пам'ятає, як кричала і благала знайти сина. Однак працівники ДСНС запевнили: немовляти у кімнаті немає - є лише лялька, яка лежала обличчям до землі.

"Це мій син!" - закричала Марія.

Крихітна труна

Похорон організували швидко - наступного ж дня. Марія не хотіла нести труну з немовлям додому та показувати мертвого братика дітям.

У день похорону малих залишили вдома. Сказали, що братик не приїде додому, та не пояснили, чому.

На кладовищі навколо крихітної труни зібралось близько 15 людей, пише видання. Всередині лежало немовля із заплющеними очима, прикрите блакитною ковдрою.

Автор фото, скрін з твіттера

Друзі та родичі, як прийшли підтримати Марію та Віталія, принесли квіти та дитячі іграшки.

Жінка, яку тримали за руки мама та сестра, опустилася до труни та ніжно поцілувала синочка.

Тієї ночі, пише Washingotn Post, маленький Сергій приснився мамі. Він був голодний і хотів їсти, тому наступного ранку вона повернулася на кладовище та принесла йому печива та шоколад.

На цей раз вона взяла з собою до могилки дітей, там вони зустрілися зі своїм братиком вперше.