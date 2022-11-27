Більше за Путіна і Лукашенка. Президент-рекордсмен "виграв" вже шості вибори

52 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Теодоро Обіанг Нгема Мбасого захопив владу в 1979 році, поваливши режим свого дядька

Президент, який править найбільш рекордний термін у світі - 43 роки, переобрався в Екваторіальній Гвінеї, щоб продовжити управляти своїм авторитарним режимом.

80-річний Теодоро Обіанг Нгема Мбасого набрав майже 95% голосів, оголосили офіційні особи через шість днів після голосування. Це буде його шостий президентський термін.

"Результати знову підтверджують нашу правоту", - сказав віцепрезидент Теодоро Нгуема Обіанг Мангуе, син президента. "Ми продовжуємо бути чудовою партією".

Деякі опозиційні кандидати балотувалися, але від жодного з них не чекали перемоги.

Президент Обіанг міцно контролює цю багату на нафту центральноафриканську державу, а члени його сім'ї займають ключові посади в уряді.

Він захопив владу в 1979 році після військового перевороту і пережив декілька спроб скинути його з владного Олімпа.

Отримавши посаду від свого попередника та рідного дядька Франсіско Масіаса Нгуеми, він провів деякі реформи, але зберіг абсолютний контроль над нацією.

Політичну опозицію в країні майже не терплять, їй серйозно заважає відсутність вільної преси, оскільки всі ЗМІ або повністю належать уряду, або контролюються союзниками.

Вважається, що президент Обіанг, який раніше заперечував звинувачення в порушеннях прав людини та фальсифікації виборів, має намір використати свій шостий термін, щоб очистити свою міжнародну репутацію.

У вересні його уряд скасував смертну кару, що було схвалено ООН.

Екваторіальна Гвінея відома історією, яку критики називають фальсифікацією результатів виборів.