Українців попередили про можливість нового масового обстрілу. Просять не нехтувати тривогами
Володимир Зеленський та Сили оборони півдня попередили українців про можливу нову серію ракетних ударів Росії цього тижня і закликали не нехтувати сигналами тривоги.
Зеленський у вечірньому зверненні до українців у неділю не виключив нових російських ракетних ударів по українській інфраструктурі.
"Ми розуміємо, що терористи готують нові удари. Ми це точно знаємо. І поки в них є ракети, вони не заспокояться, на жаль. Наша взаємодопомога є одним з елементів захисту від терору і нашою силою", - відзначив президент України.
На думку Зеленського, цей тиждень може бути "таким же складним", як і минулий.
"Наші сили оборони готуються. Вся держава готується. Будь ласка, не залишайте без допомоги тих, кому можете допомогти. І, будь ласка, на тижні зважайте на сигнали повітряної тривоги", - закликав Зеленський.
Керівниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону у понеділок також закликала українців не нехтувати сигналами тривоги, оскільки росіяни вивели в Чорне море ракетоносій.
"В Чорному морі з'явився вперше за кілька діб ракетоносій на чергуванні. Це надводний ракетоносій, несе 8 ракет типу "Калібр". Це говорить про те, що підготовка йшла, і в пунктах базування знаходяться також ракетоносії, які можуть бути долучені до служби протягом кількох годин", - повідомила вона.
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Кінець подкаст
Мер Києва Віталій Кличко не виключив часткового переїзду мешканців столиці в передмістя.
"Я не виключаю найгірший сценарій. Повної евакуації не буде - можливо, часткова, але це не можна назвати евакуацією. Це тимчасовий переїзд людей окремих категорій у передмістя, туди, де можуть бути сервіси", - сказав він в інтерв'ю РБК Україна.
За його словами, відключення електроенергії можуть тривати до весни.
У Києві були тривалі відключення електроенергії та водопостачання після російських ракетних атак минулого тижня.
23 листопада Росія завдала чергового масового ракетного удару по Україні. Силам ППО вдалося збити 51 з 67 російських ракет та 5 з 10 безпілотників "Ланцет", повідомив Генштаб ЗСУ. По Києву росіяни випустили 31 ракету, з них збили 21.
Більша частина країни лишилася на деякий час без енергопостачання, деякі регіони - без водопостачання. На деякий час відключили енергоблоки Хмельницької, Рівненьської та Південноукраїнської АЕС, які зараз забезпечують ледь не половину енергоспоживання.
МВС повідомило, що загалом з 10 жовтня, коли почалися масові обстріли енергооб'єктів, до 23 листопада, Росія здійснила 600 ракетних атак.