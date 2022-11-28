У США дочці заборонили дивитися страту батька

1 година тому

Автор фото, ACLU

19-річна американка не зможе побачити страту свого батька після того, як суддя підтримав закон штату Міссурі, згідно з яким вона занадто молода для цього.

Кевіна Джонсона мають стратити у вівторок за вбивство поліцейського в 2005 році, коли йому було 19 років.

Він попросив, щоб його донька Хоррі Рамі була присутня під час страти.

Американський союз громадянських свобод подав надзвичайний позов від її імені, стверджуючи, що закон штату порушує її конституційні права.

За їхніми словами, вікові обмеження в законі штату Міссурі - заборона будь-кому молодше 21 року бути свідком страти - не мають стосунку до безпеки.

37-річний Джонсон перебуває у в'язниці відтоді, як його дочці було два роки.

Вони спілкувалися під час візитів, через телефонні дзвінки та листування. Минулого місяця вона привезла до в'язниці свого новонародженого сина, щоб познайомити його з дідусем.

"У мене серце крається, що я не зможу бути зі своїм татом в його останні хвилини", - сказала Ремі в заяві, додавши, що її батько наполегливо працював, щоб реабілітуватися у в'язниці, і що вона молилася, щоб губернатор Міссурі його помилував.

Джонсона визнали винним у вбивстві офіцера поліції Міссурі Вільяма Макенті, батька трьох дітей.

Адвокати Джонсона подали апеляції, щоб врятувати йому життя. Хоча вони не оскаржують його провину, вони стверджують, що у винесенні смертного вироку зіграв роль расизм.