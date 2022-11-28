У Почаївській лаврі знайшли антиукраїнські матеріали. СБУ відкрила справу про дискримінацію

16 хвилин(и) тому

Автор фото, СБУ

Після обшуків у Почаївській духовній семінарії та Івано-Франківської єпархії УПЦ (МП) Служба безпеки відкрила два кримінальні провадження про порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності.

Вилучені матеріали направили на незалежну експертизу. Служба заявляє, що знайшла "пропагандистські матеріали, що заперечують існування українського народу, його мови, а також саме право України на державність".

"Служба безпеки знайшла брошури та книжки ксенофобського і ненависницького змісту з образливими вигадками про інші національності та релігії. Більшість літератури - авторства російських діячів за видавництва російських друкарень", - йдеться в повідомленні.

Автор фото, сбу

Крім того, під час обшуку в Івано-Франківської єпархії УПЦ (МП) СБУ знайшла шеврони "великого войска Донского" - проросійського збройного формування, яке, за даними СБУ, вело бойові дії в Донецькій та Луганській областях в 2014 році.

Автор фото, СБУ

В останні тижні СБУ активно проводить обшуки в найголовніших осередках УПЦ (МП) в Україні. У СБУ пояснюють, що цих заходів вживають в рамках роботи "з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні".

22 листопада СБУ провела обшуки в Києво-Печерській лаврі у Києві. На території храмів виявили людей без документів, громадян Росії, а також російську літературу і великі суми грошей в гривнях, доларах і рублях.

Автор фото, СБУ

25 листопада СБУ провела обшуки на території Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП).

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Правоохоронці заявили, що виявили документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур.

За словами співрозмовника BBC News Україна в СБУ, російський паспорт виявили у головного місцевого ієрарха, митрополита Чернівецького і Буковинського Мелетія.

Крім цього, Служба безпеки України знайшла і склади з гуртовими партіями прокремлівської літератури, яка вихваляє Росію та закликає до її підтримки.

23 листопада синод УПЦ МП коментував дії спецслужби.

"Не може не викликати занепокоєння ще й та обставина, що останнім часом у деяких монастирях та у священнослужителів Української православної церкви були проведені обшуки. На жаль, декому вже висунуті серйозні обвинувачення. У зв'язку з цим ми наполягаємо на об'єктивності дій правоохоронців. Слідство має бути неупередженим і не супроводжуватись бездоказовими звинуваченнями", - йдеться у заяві.

УПЦ наголошує, що після собору 27 травня вже не підпорядковується Московському патріархату. Проте це питання досі дискусійне, й для помісних православних церков світу УПЦ досі є частиною РПЦ,

Попри те, що УПЦ наголошує на своїй незалежності від РПЦ та Росії, речник президента РФ Дмитро Пєсков назвав обшуки в лаврі "діями проти російського православ'я".