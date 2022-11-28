Спроба України повернути Крим може буде кривавою і дуже важкою - Economist

27 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Після того, як Росія пережила кілька принизливих поразок на полі бою в Україні, а також після заяв Володимира Зеленського про готовність повертати Крим будь-якими, навіть військовими методами, видання The Economist розмірковує про те, наскільки таке повернення є реальним.

В українському суспільстві повернення Криму підтримують, на Заході - побоюються, що це може підштовхнути Росію до ескалації аж до застосування ядерної зброї.

Українські командири, з якими поспілкувалося видання, стримано говорять про свої плани.

"Якби ми телеграфували про наші плани в соцмережах і на телебаченні, ми б нічого не досягли", - цитує видання Михайла Забродського, колишнього командувача Десантно-штурмовими військами України, який залишається близьким до процесу планування.

Генерал-лейтенант наполягає, що операція з повернення Криму не тільки можлива, але й готувалася на 2023 рік. Інше питання, коли саме її зможуть розпочати. Потрібно виграти ще багато битв.

"Але історія показує, що окупаційним силам завжди важко втримати Крим", - приводить слова військового видання.

Джерела у ЗСУ кажуть, що "жодні варіанти" не виключаються, зокрема операції на територіях, захоплених Росією до 24 лютого.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Президент публічно обіцяє повернути Крим, навіть якщо доведеться застосувати військову силу

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Дороги, що ведуть до Криму, зараз перебувають в радіусі дії українських вогневих потужностей, в тому числі ракетних систем HIMARS.

Призначені Росією посадовці в анексованому Криму готуються до наземних атак, будують фортифікаційні споруди та траншеї.

"Але Україна, ймовірно, спочатку зосередить свою вогневу міць деінде. Пріоритетом залишається розрізання сухопутного мосту Путіна - окупованих територій, що з'єднують Росію з Кримом. Російські військові планувальники теж це розуміють, відповідно розробили та укомплектували оборонні лінії", - пише The Economist.

Численні битви за Крим протягом останніх століть показують, що бої за Крим зазвичай надзвичайно криваві і призводять до численних загиблих, зазначає видання. Так було під час Кримської війни у 1850-ті, Другої світової війни тощо.

Адже захоплення півострова зазвичай вимагало перетину вузьких відкритих смуг або болотистої місцевості.

Військові експерти, які добре знаються на півострові, кажуть про складний рельєф та великі ризики "кривавої бані".

Генерал-лейтенант Забродський наполягає на тому, що військові планувальники України розробили тактику, яка може спрацювати.

Україна не має наміру йти у безглузду лобову атаку на Крим, каже він.

Існують інші "цікаві" можливості загальновійськового маневру, із застосуванням сухопутних військ, морського десанту та ударів з повітря. Російське домінування на морі та в повітрі можна було б зірвати за допомогою "асиметричних прийомів".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У жовтні на Кримському мосту пролунав потужний вибух, який частково зруйнував міст. Росія звинуватила в атаці Україну.

Західні прихильники України не хочуть публічно підважувати військові амбіції України, але не приховують, що в таких планах є прогалини.

Високопоставлений військовослужбовець США, генерал Марк Міллі заявив 16 листопада, що українська перемога в Криму "навряд чи відбудеться найближчим часом".

Українські військові планувальники розуміють, що Америка та зброя, яку вона постачає, є ключем до того, чи це взагалі колись станеться.

Політичні лідери в Києві приватно визнають, що повернути Донбас і Крим складніше, ніж виголошувати публічні гасла.

"Вони погоджуються з тим, що значна частина населення залишається ворожою до Києва. Операціям у Харкові та Херсоні, наприклад, допомагала мережа співчутливих інформаторів. Інакшою буде ситуація на територіях Донбасу, які Росія утримує з 2014 року, і звідки більшість тих, хто симпатизує Києву, давно втекли або були вигнані", - пише видання.

В Криму опір може чинити партизанський рух проросійських сил.

Популярність ідеї повернення Криму будь-якою ціною в українському суспільстві та сміливі заяви президента Зеленського можуть загнати його в глухий кут, зазначає видання.

"Спроба повернути Крим під українське правління була б дорогим військовим заходом і призвела б до розколу з союзниками, яких він не може собі дозволити відштовхнути", - вважає The Economist.