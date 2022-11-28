Чи вступить Лукашенко у війну? Дипломати семи країн приїхали до Києва. Теленовини ВВС

28 хвилин(и) тому

У випуску 28 листопада:

Україна готується до масованого удару - попередження Зеленського.

У Києві майже повністю відновлено електро-та водопостачання. Зі столиці - кореспондентка BBC Джесіка Паркер.

Про чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

До Києва прибули рекордна кількість міністрів закордонних справ. Чому приїхали дипломати?

Завтра у Бухаресті пройде засідання Північноатлантичної Ради. Чим ця зустріч цінна для України? Аналізує експерт Олександр Хара.

Міністерство оборони Великої Британії офіційно підтвердило відправку ракет Brimstone 2 до України.

Росія заперечила, що планує піти із ЗАЕС.

Британська розвідка: Херсон лишається вразливим для обстрілів з боку російських військових.

Як живе Херсон нині? Включення кореспондентки Лізи Жарких.

Загроза з Півночі. Чи вступить Лукашенко у війну?

Чому смерть білоруського міністра Маккея викликає підозри в експертів? Включення журналіста Валерія Калиновського.

Протести у Китаї через Covid-19. Протестувальники закликають до зміни влади.

Мітинги у Ірані проти тамтешньої влади. Яка причина масових заворушень?

У Ладижині оголосили надзвичайну ситуацію воєнного характеру через стан тепломереж.

Ви також можете подивитись випуск на YouTube.