Чи вступить Лукашенко у війну? Дипломати семи країн приїхали до Києва. Теленовини ВВС

У випуску 28 листопада:

  • Україна готується до масованого удару - попередження Зеленського.
  • У Києві майже повністю відновлено електро-та водопостачання. Зі столиці - кореспондентка BBC Джесіка Паркер.
  • Про чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.
  • До Києва прибули рекордна кількість міністрів закордонних справ. Чому приїхали дипломати?
  • Завтра у Бухаресті пройде засідання Північноатлантичної Ради. Чим ця зустріч цінна для України? Аналізує експерт Олександр Хара.
  • Міністерство оборони Великої Британії офіційно підтвердило відправку ракет Brimstone 2 до України.
  • Росія заперечила, що планує піти із ЗАЕС.
  • Британська розвідка: Херсон лишається вразливим для обстрілів з боку російських військових.
  • Як живе Херсон нині? Включення кореспондентки Лізи Жарких.
  • Загроза з Півночі. Чи вступить Лукашенко у війну?
  • Чому смерть білоруського міністра Маккея викликає підозри в експертів? Включення журналіста Валерія Калиновського.
  • Протести у Китаї через Covid-19. Протестувальники закликають до зміни влади.
  • Мітинги у Ірані проти тамтешньої влади. Яка причина масових заворушень?
  • У Ладижині оголосили надзвичайну ситуацію воєнного характеру через стан тепломереж.

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