Чи вступить Лукашенко у війну? Дипломати семи країн приїхали до Києва. Теленовини ВВС
У випуску 28 листопада:
- Україна готується до масованого удару - попередження Зеленського.
- У Києві майже повністю відновлено електро-та водопостачання. Зі столиці - кореспондентка BBC Джесіка Паркер.
- Про чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.
- До Києва прибули рекордна кількість міністрів закордонних справ. Чому приїхали дипломати?
- Завтра у Бухаресті пройде засідання Північноатлантичної Ради. Чим ця зустріч цінна для України? Аналізує експерт Олександр Хара.
- Міністерство оборони Великої Британії офіційно підтвердило відправку ракет Brimstone 2 до України.
- Росія заперечила, що планує піти із ЗАЕС.
- Британська розвідка: Херсон лишається вразливим для обстрілів з боку російських військових.
- Як живе Херсон нині? Включення кореспондентки Лізи Жарких.
- Загроза з Півночі. Чи вступить Лукашенко у війну?
- Чому смерть білоруського міністра Маккея викликає підозри в експертів? Включення журналіста Валерія Калиновського.
- Протести у Китаї через Covid-19. Протестувальники закликають до зміни влади.
- Мітинги у Ірані проти тамтешньої влади. Яка причина масових заворушень?
- У Ладижині оголосили надзвичайну ситуацію воєнного характеру через стан тепломереж.
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