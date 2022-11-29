30 тонн кокаїну і десятки наркоторговців. Європол знешкодив "суперкартель"

41 хвилин(и) тому

Автор фото, Police handout Підпис до фото, Перші 13 арештів іспанська поліція провела ще на початку місяця

Поліція оголосила про ліквідацію наркотичного "суперкартелю", що контролював близько третини всіх поставок кокаїну до Європи.

За даними поліцейського агентства ЄС (Європол), в рамках операції "Світло пустелі" затримали загалом 49 людей з шести європейських країн.

Є серед них і один громадянин Великої Британії - саме його підозрюють у керівництві всією операцією.

За два роки слідства лише у рамках цієї справи поліція вилучили понад 30 тонн наркотиків (30 тисяч кг), повідомляє Європол.

У поліцейському агентстві наголошують, що операція "Світло пустелі" - результат тісної співпраці правоохоронців одразу п'яти країн: Бельгії, Іспанії, Нідерландів, Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ та) Франції.

Особливу цінність для влади мали шестеро заарештованих — зокрема, той самий британський громадянин, який, за повідомленнями іспанської поліції, мешкав на узбережжі Коста-дель-Соль.

За даними Європолу, наркоторговці створили "розгалужену злочинну мережу з обігу наркотиків та відмивання грошей в особливо великих розмірах".

Такою ж масштабною була і поліцейська операція.

Переважно слідство фокусувалося на каналі постачання кокаїну з Південної Африки через Нідерланди. Основні арешти у цій справі провели минулого року.

Решту підозрюваних затримали в період між 8 та 19 листопада, під час ретельно скоординованих рейдів у шести країнах.

Відео, розміщене на сторінці Європолу в YouTube, показує, як групи слідчих із собаками обшукують будинки, біля яких припарковані розкішні автівки, однак чи вилучено якісь активи під час затримання, не уточнюється.

Британець, підозрюваний у керівництві "суперкартелем", дивом уникнув арешту в Іспанії, після чого перебрався до Дубаю, йдеться у заяві правоохоронців.

Втім, керувати картелем він, мабуть, продовжував і з ОАЕ.

Нідерланди перетворюються на наркодержаву?

Експерти наводять безрадісну статистику: останнє десятиліття кокаїн у Європі рік у рік стає дедалі доступнішим.

А разом з цим зростає і кількість пов'язаних з його зберіганням та вживанням злочинів. За оцінками, минулого року цей наркотик у Європі вживали 3,5 мільйона дорослих.

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Раніше цього місяця поліція Іспанії провела серію рейдів, під час яких виявила й вилучила найбільшу з коли-небудь знайдених партій канабісу.

Вже розфасована марихуана була еквівалентна приблизно 1,1 млн рослин.

Втім, провідний експерт з наркополітики та виконавчий директор благодійної організації Release Ніам Іствуд припустив, що операція "Світло пустелі" навряд чи вплине на ринок кокаїну в Європі.

Під час попередньої міжнародної поліцейської операції 2020 року, внаслідок якої знищили мобільну мережу та виробника модифікованих смартфонів EncroChat, якими користувалися організовані злочинні угруповання, у Британії вилучили 20 тонн наркотиків.

"Тоді це називали наймасштабнішою і найглибшою британською операцією з боротьби із серйозною організованою злочинністю, - нагадує Іствуд. - Однак кокаїн та інші наркотики залишаються, як і раніше, у легкому доступі по всій країні".