Путін боїться відповіді України, по всій Росії перевіряють бомбосховища - ЗМІ

13 хвилин(и) тому

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Володимир Путін виявляє ознаки страху перед потенційними повітряними ударами з України, а російська влада інспектує бомбосховища по всій країні, зазначає британське видання Еxpress.uk.

У Ростові-на-Дону, Бєлгороді, Брянську, Курську, Новокузнецьку та Москві з'явилися таблички з розташуванням бомбосховищ. Про появу таких табличок у регіонах, що межують з Україною, стало відомо минулого тижня.

Як писало The Times, Рада безпеки РФ нещодавно наказала провести повну інвентаризацію бомбосховищ країни, які зазвичай розміщені у підвалах багатоквартирних будинків.

Це відбувається на тлі розгляду Пентагоном пропозиції Boeing щодо надання Україні малогабаритних високоточних снарядів, які можна встановлювати на ті ракети, які Київ вже має.

За даними Reuters, йдеться про систему керованих ракет GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb), що поєднує у собі снаряд малого діаметра GBU-39 (SDB) з ракетним двигуном M26.

GLSDB - спільна розробка Saab та Boeing. Особливість полягає в тому, що її можна застосовувати у будь-якій реактивній системі залпового вогню, адаптованій для використання стартового контейнера РС M26, у тому числі з HIMARS. Радіус дії системи складає 160 км.

Україна неодноразово зверталася до США з проханням надати далекобійні ракетні системи ATACMS. Це - ракети класу "земля-земля", які можуть літати на відстань близько 300 кілометрів, що приблизно в чотири рази більше, ніж ті, що використовують американські мобільні системи HIMARS.

Однак в адміністрації Байдена досі побоюються, що у разі постачання ракет великої дальності Україна може використати їх для ударів по Росії.

Минулого тижня у Росії заявили про обстріл міста Шебекіно, що в Бєлгородській області, внаслідок якого загинуло троє людей.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков звинуватив в обстрілах Україну. Він також додав, що у Бєлгородській області будують оборонну "засічну лінію" та готуються до можливого "нападу" з боку України.

Після того, як Кремль почав нищити українські електростанції та інфраструктуру, ЗСУ також завдали ударів по російських нафтопереробних заводах, складах боєприпасів та комунікаційних мережах.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Через ракетні удари Россі мільйони українців залишились взимку без світла і води

Однак аналітики кажуть, що Москва умисно нагнітає страхи щодо "вторгнення", щоб посилити підтримку війни у себе вдома.

Американський Інститут вивчення війни писав: "Україна не має стратегічної зацікавленості у вторгненні до РФ і не може зробити це в таких масштабах".

"Наше завдання - звільнити нашу територію. Перейшовши [російський] кордон, ми стали б агресором. Нам це було б вкрай невигідно", - розповів The Times позаштатний радник глави Офісу президента України Олексій Арестович.