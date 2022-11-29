Україна почала виробництво боєприпасів 152 мм. Чому це важливо

8 хвилин(и) тому

Автор фото, Генштаб ЗСУ Підпис до фото, Власне виготовлення таких боєприпасів суттєво посилить спроможності ЗСУ на фронті

Генштаб ЗСУ показав новенькі артилерійські боєприпаси калібру 152 мм і повідомив, що серійне виробництво цих снарядів налагодив "Укроборонпром".

Про це йдеться в пості Генштабу у фейсбуці.

На снарядах написи - "За Харків та Львів", "За Балаклію та Ізюм".

Де саме налагоджене виробництво - в Україні, чи за кордоном, невідомо.

"Укроборонпром" показав у фейсбуці відео зі снарядом у дерев'яному ящику.

Серед зірок України стартував флешмоб, у якому вони передають свої побажання російським військовим.

Лідер гурту KOZAK SYSTEM Іван Леньо підписав снаряд і сказав "Розлітатимуться, як гарячі пиріжки".

На початку листопада міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна планує серійне виробництво артилерійських снарядів калібру 122-мм та 152-мм.

Вся українська пострадянська артилерія використовує ці снаряди стандартів 122 і 152 мм. Їхні запаси майже вичерпались ще на початкових етапах війни навесні та влітку. Тож союзники намагались постачати їх зі складів країн НАТО Східної Європи, проте і їхні запаси дуже обмежені.

Тому налагодження виробництва власних снарядів, яке Україна намагалась зробити протягом останніх п'яти років, стало дуже актуальним.

Власне виготовлення таких боєприпасів суттєво посилить спроможності Збройних сил України.

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Це важливо, щоб і далі використовувати велику кількість пострадянської артилерії, а не тільки нову "натівську" із західної допомоги.

У країн НАТО інший стандарт снарядів і вони до пострадянської техніки не підходять.

У 2017-2019 роках Україна вела розробки і працювала над запуском серійного виробництва 152-мм снарядів для "Гіацинтів" на київському заводі "Артем".

Цей процес супроводжували скандали. У 2019 році правоохоронці затримали ексзаступника міністра економіки Юрія Бровченка, який, за їхніми даними, сприяв зриву виробництва цих снарядів.