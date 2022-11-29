"Латали-латали кілька тижнів, а новий удар все знищив". Як працюють енергетики
- Діана Куришко
- BBC News Україна
"Всі мокрі. За комір заливає льодяний дощ. Намерзає на металі, слизько, але ти лізеш і робиш".
Інженер Андрій працює в одній з приватних енергетичних компаній на Київщині. Так він описує свій звичайний робочий день після обстрілів.
Енергетична система України вже пережила сім хвиль російських атак і зазнала величезних ушкоджень.
Обстріл 23 листопада призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій та більшості теплових і гідроелектростанцій. Країна пережила перший блекаут. Практично в усіх регіонах були перебої з електропостачанням, водопостачанням, опаленням та мобільним зв'язком.
Через тиждень після цього в енергосистемі все ще бракує струму, світло постійно вимикають. Але принаймні воно з'являється.
Нині енергетиків часто називають героями, "електрокіборгами", дякують їм за світло, яке з'являється у домівках.
ВВС News Україна поспілкувалась з інженером Андрієм, який ці тижні працював на пошкоджених об'єктах.
"Раніше наша робота дуже залежала від погоди. У такий дощ, сніг ніхто б не ліз ремонтувати. Почекали б, поки вщухне. А зараз всі розуміють, що треба. Хлопці лізуть", - говорить інженер.
Після одного з ракетних ударів Андрій виїхав на об'єкт о 5 ранку, а повернувся додому за три дні. За цей час спав лише по кілька годин.
Каже, що всі енергетики зараз чудово розуміють, наскільки небезпечною є їхня професія. До 10 жовтня, згадує Андрій, ніхто не йшов з об'єктів під час тривог. Всі продовжували працювати. Зараз все змінилося.
"Чесно скажу, страшно виїжджати на роботу. Там, де я працюю, було кілька ударів. І у будь-який момент можуть бути нові. Люди усвідомлюють всі ризики, але ж в окопах бути ще важче. Тому працюємо. Як чуємо тривогу, стараємось відійти".
Тільки під час обстрілів по енергетичних об'єктах 23 листопада, за офіційними даними, поранення отримали шість енергетиків.
Андрій з колегами тиждень відновлював один об'єкт, а потім все, над чим вони працювали, знищив обстріл.
"Латали-латали кілька тижнів - і все в нуль. І так було кілька разів", - говорить інженер про результати ударів.
Коли прилетіло на інший об'єкт, поїхали туди, оцінили пошкодження, спланували ремонт, почали демонтаж. Навіть матеріали нові привезли. А потім все згоріло на місці - і матеріали, і плани ремонту. Був новий ракетний удар.
Роботи в енергетиків зараз збільшилося в рази. Те, що раніше ремонтували три місяці за затвердженими планами, дозволами, з усією бюрократією, зараз роблять за два тижні.
Хоча, за словами, Андрія вдалі управлінські рішення могли б цей процес ще пришвидшити.
"Багато хто з керівників компаній боїться відповідальності, а рішення зараз треба ухвалювати моментально. Раніше ми проєкт затверджували місяцями, а зараз по дзвінку треба вирішити. Оперативно запити робити у державні компанії, закупляти наперед матеріали", - каже енергетик.
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Кінець подкаст
За його словами, зараз у людей є ілюзії, що ось так швидко все ремонтують, але це не так.
"Відновлення так швидко не відбувається. Просто перепідключають на ті лінії, які ще цілі. Працюємо в такому режимі, щоб швидше і простіше зробити. Щоб працювало. Щоб хоч якось. Це не ремонт. По-справжньому ремонтувати все це доведеться дуже довго", - каже інженер.
Аналізуючи пошкодження, які він бачив на енергооб'єктах, Андрій каже, що росіяни чітко знають, куди бити.
"Всі удари були по тих об'єктах, які так швидко не відновиш. Вони прицілюються і за кілька разів добивають. Нищать. Ціляться по основному і найдорожчому обладнанні, щоб завдати найбільшої шкоди. Таке враження, що і за ремонтами слідкують онлайн. І потім прилітає саме в це місце".
Андрій каже, що енергетики зараз працюють на виснаження, на роботі вдень і вночі. До слів, що вони - герої, ставляться з іронією.
"Нема такого пафосу, ніякі ми не герої. Просто роботу робимо. Без премій і доплат".
З 10 жовтня, коли почалися масові обстріли енергооб'єктів, до 23 листопада, Росія здійснила по Україні близько 600 ракетних атак. Українців попередили про можливість нового масового обстрілу. Просять не нехтувати тривогами.