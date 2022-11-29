"Латали-латали кілька тижнів, а новий удар все знищив". Як працюють енергетики

Діана Куришко

BBC News Україна

13 хвилин(и) тому

Автор фото, CLODAGH KILCOYNE Підпис до фото, Енергетики ремонують лінії після нового обстрілу. Харківщина

"Всі мокрі. За комір заливає льодяний дощ. Намерзає на металі, слизько, але ти лізеш і робиш".

Інженер Андрій працює в одній з приватних енергетичних компаній на Київщині. Так він описує свій звичайний робочий день після обстрілів.

Енергетична система України вже пережила сім хвиль російських атак і зазнала величезних ушкоджень.

Обстріл 23 листопада призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій та більшості теплових і гідроелектростанцій. Країна пережила перший блекаут. Практично в усіх регіонах були перебої з електропостачанням, водопостачанням, опаленням та мобільним зв'язком.

Через тиждень після цього в енергосистемі все ще бракує струму, світло постійно вимикають. Але принаймні воно з'являється.

Нині енергетиків часто називають героями, "електрокіборгами", дякують їм за світло, яке з'являється у домівках.

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ВВС News Україна поспілкувалась з інженером Андрієм, який ці тижні працював на пошкоджених об'єктах.

"Раніше наша робота дуже залежала від погоди. У такий дощ, сніг ніхто б не ліз ремонтувати. Почекали б, поки вщухне. А зараз всі розуміють, що треба. Хлопці лізуть", - говорить інженер.

Після одного з ракетних ударів Андрій виїхав на об'єкт о 5 ранку, а повернувся додому за три дні. За цей час спав лише по кілька годин.

Каже, що всі енергетики зараз чудово розуміють, наскільки небезпечною є їхня професія. До 10 жовтня, згадує Андрій, ніхто не йшов з об'єктів під час тривог. Всі продовжували працювати. Зараз все змінилося.

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"Чесно скажу, страшно виїжджати на роботу. Там, де я працюю, було кілька ударів. І у будь-який момент можуть бути нові. Люди усвідомлюють всі ризики, але ж в окопах бути ще важче. Тому працюємо. Як чуємо тривогу, стараємось відійти".

Тільки під час обстрілів по енергетичних об'єктах 23 листопада, за офіційними даними, поранення отримали шість енергетиків.

Андрій з колегами тиждень відновлював один об'єкт, а потім все, над чим вони працювали, знищив обстріл.

"Латали-латали кілька тижнів - і все в нуль. І так було кілька разів", - говорить інженер про результати ударів.

Коли прилетіло на інший об'єкт, поїхали туди, оцінили пошкодження, спланували ремонт, почали демонтаж. Навіть матеріали нові привезли. А потім все згоріло на місці - і матеріали, і плани ремонту. Був новий ракетний удар.

Роботи в енергетиків зараз збільшилося в рази. Те, що раніше ремонтували три місяці за затвердженими планами, дозволами, з усією бюрократією, зараз роблять за два тижні.

Хоча, за словами, Андрія вдалі управлінські рішення могли б цей процес ще пришвидшити.

"Багато хто з керівників компаній боїться відповідальності, а рішення зараз треба ухвалювати моментально. Раніше ми проєкт затверджували місяцями, а зараз по дзвінку треба вирішити. Оперативно запити робити у державні компанії, закупляти наперед матеріали", - каже енергетик.

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За його словами, зараз у людей є ілюзії, що ось так швидко все ремонтують, але це не так.

"Відновлення так швидко не відбувається. Просто перепідключають на ті лінії, які ще цілі. Працюємо в такому режимі, щоб швидше і простіше зробити. Щоб працювало. Щоб хоч якось. Це не ремонт. По-справжньому ремонтувати все це доведеться дуже довго", - каже інженер.

Аналізуючи пошкодження, які він бачив на енергооб'єктах, Андрій каже, що росіяни чітко знають, куди бити.

"Всі удари були по тих об'єктах, які так швидко не відновиш. Вони прицілюються і за кілька разів добивають. Нищать. Ціляться по основному і найдорожчому обладнанні, щоб завдати найбільшої шкоди. Таке враження, що і за ремонтами слідкують онлайн. І потім прилітає саме в це місце".

Андрій каже, що енергетики зараз працюють на виснаження, на роботі вдень і вночі. До слів, що вони - герої, ставляться з іронією.

"Нема такого пафосу, ніякі ми не герої. Просто роботу робимо. Без премій і доплат".

З 10 жовтня, коли почалися масові обстріли енергооб'єктів, до 23 листопада, Росія здійснила по Україні близько 600 ракетних атак. Українців попередили про можливість нового масового обстрілу. Просять не нехтувати тривогами.