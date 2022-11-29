Словник Merriam-Webster назвав слово року

43 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Слово "газлайтинг" бере початок від британської п'єси 20-го століття з однойменною назваю "Газове світло"

Коли британський драматург Патрік Гамільтон у 1938 році написав "Газове світло", він навіть не підозрював, як часто це слово буде вживатися у 21 столітті.

Merriam-Webster, найстаріший американський видавець словників, обрав "газлайтинг" своїм словом року.

За інформацією компанії, у 2022 році кількість пошуків цього слова на її сайті зросла на 1,740%.

Газлайтинг — це дія або практика грубого введення когось в оману, особливо задля для власної вигоди.

"У цю епоху дезінформації — "фейкових новин", теорій змови, тролів у твіттері та діпфейків — газлайтинг постав як слово для нашого часу", — йдеться у заяві Merriam-Webster.

Цікаво, що пошуковий інтерес до цього слова не був зумовлений жодною окремою подією, сказав Associated Press головний редактор компанії.

"Це слово часто шукали кожного дня у році", — сказав Пітер Соколовскі.

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Газлайтинг бере свій початок від п'єси Гамільтона вікторіанської епохи, дія якої розгортається в Лондоні, про шлюб середнього класу, заснований на брехні та обмані.

Головний герой Джек Меннінгем намагається переконати свою дружину Беллу, що вона збожеволіла, зокрема кажучи, що вона уявляє собі, як тьмяніє газове світло у їхньому домі.

П'єса була двічі екранізована: у Великій Британії в 1940 році, потім у США в 1944 році. Американська версія, у якій зіграла Інгрід Бергман, отримала два "Оскар" і зберігається в Національному реєстрі фільмів США як "культурно, історично чи естетично значуща робота".

Але, як зазначає Merriam-Webster, хоча цей термін стосувався переважно психологічних маніпуляцій у 20-му столітті, його сучасне використання зумовлене "великим зростанням каналів і технологій, які використовуються для введення в оману" людей, особливо в особистому та політичному контекстах.

Також компанія відзначила кілька інших слів, які були одними з найпопулярніших цього року.

Це:

олігарх;

омікрон;

кодифікувати;

ЛГБТКІА;

істота розумна;

суглинистий;

рейд;

королева-консорт.