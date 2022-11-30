Цзян Цземінь помер. Як він увійшов в історію

14 хвилин(и) тому

Колишній лідер КНР Цзян Цземінь, який прийшов до влади після кривавого розгону протестів на площі Тяньаньмень, помер у віці 96 років, повідомляють державні ЗМІ.

Інформаційне агентство Сіньхуа повідомило, що він помер одразу після полудня у середу.

Цзян Цземінь обіймав посаду генсека китайської компартії з 1989-го по 2002-й і був головою КНР з 1993-го по 2003-й рік. Біля керма густонаселеної країни він опинився після жорстокого придушення виступів на площі Тяньаньмень у червні 1989 року.

На той момент Китай був по суті країною-вигнанцем. Але на момент передачі влади наступнику Цзян Цземіня Ху Цзіньтао КНР вийшла у світові лідери за темпами економічного зростання.

Розправившись з рухом за демократію, китайське політбюро позбавилося і прихильників лібералізації у своїх лавах.

Ден Сяопін, якому на той момент фактично належала найвища влада в країні, потребував ставленика, лояльного і одночасно не пов'язаного безпосередньо з кривавими подіями.

Вибір впав на Цзян Цземіня, який керував парторганізацією в Шанхаї і зумів утримати контроль над містом без насильства.

Дві фракції

На думку багатьох китаєзнавців, внутрішня політика Піднебесної багато в чому визначається негласним суперництвом "пекінських" та "шанхайських" угруповань.

У Шанхаї почалася революційна діяльність Мао Цзедуна та "культурна революція". Після розгрому "банди чотирьох", що складалася з шанхайських вихідців, це місто КНР виявилося політично відсунутим на другий план. Піднесення Цзян Цземіня розглядалося як частковий реванш.

У політиці замолоду

Майбутній голова КНР народився 17 серпня 1926 року в Янчжоу в сім'ї спадкових інтелігентів. Його дід був фахівцем з традиційної китайської медицини, захоплювався живописом та каліграфією. Батько писав вірші, у роки антияпонської війни загинув у віці 28 років.

Цзян Цземінь, будучи студентом, 1946 року вступив до підпільної компартії. Закінчив Шанхайський університет транспорту та зв'язку за спеціальністю "інженер-електрик". За 30 років виріс від рядового інженера до міністра електронної промисловості.

У 1955 році чотири місяці стажувався на московському автозаводі "ЗІС", непогано вивчив російську мову та пісні того часу. Під час візиту до Москви 1998 року попросив організувати йому зустріч із "давніми знайомими".

У роки "культурної революції", за наявними даними, піддавався "трудовому перевихованню", але без висилки на село, а шляхом зниження на посаді.

1985 року був призначений мером Шанхаю, через два роки - першим секретарем міськкому партії.

Консервативний реформатор

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Ден Сяопін помер 1997 року. На той час Цзян Цземінь встиг повною мірою утвердитись у своїй ролі.

Він не мав репутації реформатора, але проводив поступові економічні перетворення за збереження соціальної стабільності та керівної ролі компартії.

Продовжувалося придушення будь-якого інакомислення, зокрема релігійно-філософського руху "Фалуньгун", адепти якого намагалися досягти внутрішньої досконалості через дихальну гімнастику.

Цзян зайняв жорстку позицію щодо статусу Тайваню, що сприяло його популярності серед китайських військових.

У 1997 році, коли Гонконг, який був до цього часу англійською колонією, перейшов під суверенітет Китаю, він домігся, щоб посаду голови виконавчої влади нового Особливого автономного району зайняв пекінський ставленик Дун Цзяньхуа.

Одночасно Цзян, подолавши опір консерваторів, включив у партійну програму висунутий ним принцип "трьох представництв", що зрівняв інтелігенцію в політичних правах з робітниками та селянами та відкрив шлях до партії приватним підприємцям, які проголошувалися "передовими громадськими продуктивними силами".

Цзян просував його як великий внесок у суспільну теорію і взагалі прагнув створити собі імідж ідеолога, а не тільки керівника-практика.

Love me tender

Цзян Цземінь любив читати вірші, напам'ять знав знамениту "Геттісберзьку промову" президента США Авраама Лінкольна про "уряд народу, для народу і силами народу", грав на фортепіано та традиційному китайському двострунному інструменті ерху.

На саміті АТЕС у Манілі в 1996 році він запам'ятався проникливим виконанням пісні Елвіса Преслі Love me tender ("Кохай мене ніжно").

1999 року Цзян Цземінь став першим лідером китайської держави, який відвідав з візитом Велику Британію, де його постійно переслідували маніфестанти, які вимагали демократичних змін.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Цзян Цземінь (праворуч) поетапно передав владу наступнику Ху Цзіньтао

Відносини Китаю із Заходом, і особливо зі США, епізодично загострювалися: зокрема, коли в 1999 році авіація НАТО помилково завдала удару по китайському посольству в Белграді після примусової посадки в Китаї американського розвідувального літака.

Однак, вичавивши з цих подій максимум вигоди, Цзян незмінно дозволяв стосункам повернутися до нормального русла. Сам він чотири рази їздив із візитами до США, а після 11 вересня 2001 року Пекін запропонував Вашингтону сприяння у війні з терором.

До успіхів китайської зовнішньої політики часів правління Цзян Цземіня можна віднести приєднання Китаю до СОТ у 2001 році та отримання права на проведення літньої Олімпіади 2008 року у Пекіні.

У листопаді 2002 року Цзян Цземінь почав готувати ґрунт для передачі влади. Спочатку він поступився своєму наступнику Ху Цзіньтао посадою голови партії, а в березні 2003 року Ху зайняв головну посаду голови КНР.

До вересня 2004 року Цзян зберігав за собою важливу посаду голови Центральної військової ради ЦК КПК, а, на думку спостерігачів, і після звільнення з усіх постів тривалий час зберігав великий вплив.