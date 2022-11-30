У війні вже "загинуло 100 тисяч українських військових" - фон дер Ляєн

12 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Європейська комісія оцінює втрати України у війні з Росією у 100 тисяч військових, так заявила президент комісії Урсула фон дер Ляєн.

Також, додала вона, внаслідок бойових дій загинули понад 20 тисяч мирних жителів.

Українська влада раніше називала значно менші цифри щодо військових і наголошувала, що встановити точну кількість вбитих неможливо, зокрема, через окупацію міст, таких як Маріуполь.

ВВС News Україна звернулася за коментарями в генеральний штаб ЗСУ та офіс президента.

Міжнародний трибунал

"Вторгнення Росії в Україну принесло смерті, спустошення та невимовні страждання. Ми всі пам'ятаємо жахи Бучі", - сказала Урсула фон дер Ляєн.

Вона додала, що Росія має заплатити за свої жахливі злочини, зокрема за агресію проти незалежної країни.

У звʼязку із цим Європейська комісія підтримуватиме створення міжнародного трибуналу під егідою ООН, щоб притягнути всіх винних до відповідальності.

Відбудова України

Голова Єврокомісії підкреслила, що збитки України від російської агресії зросли до 600 мільярдів євро.

"Росія та її олігархи повинні компенсувати Україні страти та покрити витрати на відбудову країни", - сказала фон дер Ляєн. За її словами, наразі в ЄС заблоковані 300 мільярдів євро резервів центробанку Росії і 19 мільярдів євро активів російських олігархів.

Тож Єврокомісія ініціює розробку механізму, який дозволить використати ці кошти на відбудову України.

Що відомо з інших джерел

Цифру у 100 тисяч військових вперше озвучив 10 листопада американський генерал Марк Міллі. Але тоді йшлося про вбитих та поранених. Ці цифри були однаковими як для російської, так і для української сторін.

"Йдеться про кількість убитих і поранених російських військових на рівні понад 100 тисяч. Ймовірно, те саме - з українського боку. Це величезні масштаби людських страждань", - заявив тоді голова Об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США.

Також, за оцінками Міллі, вбито близько 40 тис. мирних громадян України.

Генерал США не уточнив, яким чином він отримав ці відомості.

Що каже Україна

Президент Володимир Зеленський наприкінці вересня в інтерв'ю виданню Ouest-France заявив, що у війні проти Росії Україна щодня втрачає приблизно 50 військових.

Автор фото, Getty Images

Зеленський також заявив, що має точні дані про втрати у ЗСУ, проте відмовився назвати цифру.

"Позиція наших військових - не називати точну кількість загиблих чи поранених українських військовослужбовців. Головне питання - це точні дані. У мене є дані, які я отримую і які мені надають. Ми маємо бути дуже обережними з цифрами, тому що йдеться про людські життя", - сказав він.

Водночас, за словами президента, втрати України у війні з Росією в 10 разів менші ніж російські. Причина в тому, додав Зеленський вже в інтерв'ю CNN, що Україна не кидає своїх людей в бій як "гарматне м'ясо".

Наприкінці серпня головнокомандувач ЗСУ, генерал Валерій Залужний повідомив про загибель близько 9 тисяч українських військових.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр у липні пояснила, що втрати України у війні є державною таємницею, тому влада не називає кількість загиблих.

Втрати Росії у війні

Щодо російських військових, то генеральний штаб України заявляє про 88 тисяч вбитих російських військових з початку повномасштабного вторгнення.

Росія про свої втрати говорить вкрай неохоче, у вересні міністр оборони РФ Сергій Шойгу оцінював втрати в 5,6 тис. загиблих, а президент Володимир Путін заявляв, що втрати України в десять разів вищі.