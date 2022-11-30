Меган Маркл отримувала "огидні й дуже реальні" погрози - Скотленд-Ярд

Рейчел Рассел

BBC News

33 хвилин(и) тому

Автор фото, PA Media

Герцогиня Сассекська отримувала "огидні й дуже реальні" погрози, заявив колишній керівник відділу боротьби з тероризмом Скотленд-Ярду Ніл Басу.

Про повідомлення, які отримувала дружина принца Гаррі, він розповів в інтерв'ю Channel 4 News, додавши, що зрозумів би, якби Меган "постійно почувалися під загрозою".

Відповідаючи на запитання, чи надходили на адресу герцогині загрози, серйозність яких можна вважати переконливою, він відповів: "Безумовно. І якби ви бачили те, що там писали, якби ви таке отримали, <...> риторику, яку використовували онлайн, а ви не знаєте те, що знаю я, ви почувалися б під загрозою весь час".

Він додав, що Скотленд-Ярд розслідував загрози і відкривав у зв'язку з ними кримінальні справи.

Ніл Басу також розповів, що раніше публічно говорив про загрозу "крайнього правого тероризму" в Британії, і що це найактивніша загроза, з якою він мав справу.

"Коли я починав займатися боротьбою з тероризмом у 2015 році, це становило близько 6% нашого загального навантаження. Коли ж я пішов 15-16 місяців тому, це вже становило понад 20% нашої роботи".

Расове питання

Принц Гаррі, який переїхав до Каліфорнії з Меган у 2020 році, заявив минулого року, що не почувався в безпеці під час візиту до Великої Британії.

Подружжя часто розповідало про жорстоке поводження, якого вони зазнавали перед від'їздом, і про те, як це вплинуло на їхнє психічне здоров'я.

У 2016 році, після того, як пара оприлюднила свої стосунки, принц Гаррі виступив із заявою, в якій розкритикував тролів у соціальних мережах за те, що вони націлилися на Меган.

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У 2020 році герцог і герцогиня Сассекські відмовилися від посади "старших" членів королівської сім'ї і поїхали до США.

У скандальному інтерв'ю американській телеведучій Опрі Вінфрі Меган Маркл розповіла, що члени британської королівської родини обговорювали, наскільки темною буде шкіра її сина Арчі.

Вона також розповіла, що після весілля почувалася самотньою в королівській родині й навіть думала про суїцид, коли була вагітна.