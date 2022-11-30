У посольстві України в Мадриді стався вибух. Бомбу надіслали поштою

1 година тому

Автор фото, ВВС

В посольстві України в Іспанії пролунав вибух, один з працівників отримав поранення, повідомляє міністерство закордонних справ України.

За словами речника МЗС Олега Ніколенка, до посольства надійшов конверт, який під час огляду вибухнув в руках коменданта.

"Комендант отримав незначні поранення, нині він госпіталізований, йому надається необхідна медична допомога. Загроз його життю немає", - написав Ніколенко у фейсбуці.

Автор фото, Скріншот відео

Решта співробітників посольства не постраждала, додав він.

"В історії були випадки нападів на наші дипустанови та співробітників. Але вибухівка в конверті - це вперше", - сказало ВВС Україна джерело в МЗС.

Міністр Дмитро Кулеба доручив терміново посилити безпеку всіх українських посольств за кордоном.

На місці вже працюють іспанські правоохоронці та піротехнічна служба.

Кулеба також наголосив, що хто би не стояв за організацією цього вибуху, їм не вдасться залякати українських дипломатів чи зупинити їхню щоденну роботу щодо протидії російській агресії.

Новина доповнюється...