Що зміниться з 1 грудня. Підвищення прожиткового мінімуму, субсидії та авто в "Дії"

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, До кінця війни прожитковий мінімум, а з ним і мінімальна пенсія, вже не зростатимуть

Грудневе підвищення прожиткового мінімуму може стати останнім до кінця війни.

Призначення і виплата субсидій остаточно перейде під керівництво Пенсійного фонду. А авто можна буде оформити не лише у сервісних центрах МВС.

Підвищення прожиткового мінімуму

З 1 грудня, згідно із бюджетом на 2022 рік, збільшується розмір прожиткового мінімуму.

Загальний показник становитиме 2589 гривень на одну особу на місяць. Це на 81 гривню більше, ніж показник, встановлений з липня цього року. Для окремих груп населення він буде таким:

для дітей віком до 6 років - 2272 гривні;

для дітей віком від 6 до 18 років - 2833 гривні;

для працездатних осіб - 2684 гривень;

для осіб, які втратили працездатність (пенсіонерів) - 2093 гривень.

Прожитковий мінімум використовують для обрахунку різних соціальних виплат: пенсій (тут фігурує ПМ для непрацездатних осіб), аліментів (ПМ, розрахований для дітей), допомоги з безробіття (ПМ для працездатних осіб), а також індексацію зарплати.

Зокрема, йдеться про такі зміни:

мінімальний розмір пенсії за віком зросте до 2093 грн (на 66 грн);

максимальний розмір допомоги по безробіттю не може перевищувати 4 прожиткові мінімуми для працездатних осіб і у мирний час становив би 10736 грн. Однак під час дії воєнного стану виплати з безробіття обмежили мінімальною зарплатнею станом на 1 січня календарного року. У 2022 році - це 6500 грн.

мінімальний гарантований розмір аліментів для дітей до 6 років складе 1136 грн, а для дітей від 6 до 18 років - не менше 1416,5 грн. (50% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку). Мінімальний рекомендований розмір аліментів складає розмір прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, тобто для дітей у віці до 6 років - 2272 грн, а від 6 до 18 років - 2833 грн;

допомога у зв'язку з вагітністю та пологами - 100% середньомісячного доходу жінки, але не менше 25% від розміру встановленого законом прожиткового мінімуму для працездатної особи із розрахунку на місяць, тобто не менше 671 грн.

До прожиткового мінімуму також прив'язана плата за видачу ліцензії. З 1 грудня вона складе 2684 грн.

Розмір мінімальної зарплати, який з 1 жовтня 2022 року складає 6700 грн, не зміниться.

Зазвичай прожитковий мінімум, як база для обрахунку соціальних виплат, змінювався в середині та наприкінці кожного року. Проте за законом про бюджет на 2023 рік його вирішили заморозити. Тож до кінця війни прожитковий мінімум залишиться на рівні, встановленому 1 грудня 2022 року.

Міністерство фінансів так пояснювало рішення про замороження соцстандартів:

"В умовах воєнного стану пріоритетом державного бюджету на наступний рік буде сектор безпеки і оборони, а також забезпечення усіх соціальних зобов'язань держави".

Автор фото, Getty Images

Проте ухвалюючи бюджет, депутати доручили уряду подумати над збільшенням після завершення війни - "виходячи з наявних фінансових ресурсів державного бюджету та оцінювання обґрунтованості додаткової потреби".

Рік тому виступ президента Зеленського із посланням до парламенту про внутрішнє і зовнішнє становище України збігся із черговим підвищенням прожиткового мінімуму. Він також наголосив, що наприкінці 2021 року вперше за роки незалежності середня зарплата українців у доларовому еквіваленті перевищила 500 доларів США на місяць.

За розрахунками пенсійного фонду, середня зарплата в Україні у червні 2022 (останні доступні офіційні дані - Ред.) становила 13957 грн. При офіційному курсі у 36,6 грн за долар нинішня середня зарплатня становить 381 долар на місяць.

Нове у субсидіях

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У вас може й не бути електрики, але субсидію можна оформити в онлайн

З 1 грудня житлові субсидії остаточно куруватиме пенсійний фонд.

Він почав приймати заявки на призначення субсидій з 1 жовтня, проте у листопаді Фонд соцстраху ще призначав виплати.

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А з 1 грудня пенсійний фонд вже почне призначати та виплачувати субсидії.

У мінсоцполітики кажуть, що використання ІТ-систем пенсійного фонду України дозволить приймати документи на отримання житлових субсидій і пільг у будь-якій точці України. Так само можливості для виплат у пенсійного фонду є значно ширшими.

Для отримувачів субсидій мало що зміниться, адже виплатні реєстри від однієї структури до іншої передаватимуть поетапно.

Українці, які отримували субсидії минулого опалювального сезону, мають лише оновити інформацію про себе, якщо вона змінилася.

Якщо нічого не змінилося з 2021 року, виплати перепризначать автоматично.

Документи, особові справи від органів соцзахисту до пенсійного фонду також передадуть без участі отримувачів субсидій та пільг.

Для того, щоб і надалі отримувати субсидії, не треба відкривати жодних нових рахунків у банках - виплати, як і раніше, можна одержати на свій банківський рахунок або через "Укрпошту".

Якщо витрати домогосподарства на комунальні послуги перевищують 15% сукупного доходу, заяву на отримання субсидії можна подати у такі способи:

центри надання адміністративних послуг (ЦНАП);

місцеві управління соцзахисту;

органи пенсійного фонду;

через додаток "Дія";

через електронний кабінет Пенсійного фонду.

Верховна Рада запровадила мораторій на підвищення цін на газ, тепло та гарячу воду на час воєнного стану, тож тарифи на житлово-комунальні послуги заморожені і залишаються на рівні лютого 2022 року.

За даними заступника міністра соціальної політики України Віталія Музиченка, станом на початок листопада житлові субсидії отримували 2,4 мільйона українських домогосподарств.

Крім того, 28 листопада міністерство реінтеграції оприлюднило новий перелік громад у районах бойових дій, на тимчасово окупованих територіях та тих, що перебувають в оточенні.

Мешканці цих територій можуть розраховувати на щомісячну грошову допомогу від держави у розмірі 2000 - 3000 грн.

Станом на початок грудня, до списку увійшли 325 громад у 9 областях: Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Луганській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській.

Нові можливості для оформлення та перереєстрації авто

Автор фото, AFP Підпис до фото, Заяву на реєстрацію авто від середини грудня можна подати в електронній формі

З 14 грудня в України почнуть діяти оновлені правила оформлення та перереєстрації авто. Зробити це можна буде онлайн через застосунок "Дія" або електронний кабінет водія.

У такий самий спосіб можна буде замовляти номерні знаки на автівку (платні й безкоштовні). Раніше ці послуги надавались виключно фізично у сервісних центрах МВС.

"Послуга здійснюватиметься шляхом подачі в електронній формі заяви, заповнення форм (полів) якої здійснюватиметься автоматично, з урахуванням відомостей, отриманих у межах електронної інформаційної взаємодії з єдиною інформаційною системою МВС України. Тоді як раніше було передбачено лише заміну посвідчення водія через Дію", - пояснив у фейсбуку заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп'ятий.