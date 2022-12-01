Ченці на метамфетаміні: храм у Таїланді провалив перевірку на наркотики

39 хвилин(и) тому

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Буддійський храм у центральному Таїланді спорожнів після того, як усі його ченці не пройшли тест на наркотики. Їх усунули від служіння.

Це підтвердив AFP представник місцевої влади. За даними агентства, інцидент стався у провінції Пхетчабун.

Тест на наркотики в чотирьох ченців і настоятеля виявив наявність метамфетаміну. Усіх їх відправили на реабілітацію від наркозалежності.

"У храмі тепер немає ченців, а місцеві жителі стурбовані тим, що не можуть давати милостиню", - розповів AFP місцевий чиновник Бунлерт Тхінтаптхай.

Милостиня — важлива буддійська практика, коли завдяки добрим справам парафіяни отримують "захист".

Тхінтаптхай сказав, що регіональна влада звернулась за допомогою до очільника місцевого монастиря, який пообіцяв надіслати нових ченців, щоб парафіяни, як і раніше, могли творити "добрі діяння".

Влада не повідомила, чому поліція обрала саме цей храм і цих ченців для перевірки. Однак у Таїланді зараз триває велика кампанія з боротьби з незаконним обігом наркотиків.

Там, як і в багатьох країнах Південно-Східної Азії, останні кілька років спостерігали сплеск споживання метамфетаміну.

Таїланд є великим транзитним пунктом для метамфетаміну, який останніми роками став серйозною проблемою для країни.

У 2021 році, згідно з даними Управління ООН з наркотиків та злочинності, обсяг вилучених наркотиків у Таїланді досяг рекордного рівня. Деякі продають просто на вулицях за ціною близько 50 бат (1,40 доларів США).

У жовтні прем'єр-міністр Таїланду Прают Чан-Оча оголосив боротьбу з наркоторгівлею після того, як колишній офіцер поліції, звільнений за зберігання метамфетаміну, вбив 37 людей під час стрілянини в дитячому садку.