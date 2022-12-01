Яхту Медведчука за 8 млрд гривень обшукали українські правоохоронці. Її продадуть на торгах

1 година тому

Автор фото, АРМА

Українське агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оглянуло арештовану яхту, яка належить сім'ї Віктора Медведчука, кума російського президента та ексдепутата забороненої нині в Україні партії ОПЗЖ, якого в Україні обвинувачують в державній зраді.

Яхту, яка пришвартована в хорватському місті Трогір, передали в управління АРМА, і тепер агентство зможе продати її на торгах.

92-метрова яхта Royal Romance належить до найбільших у світі. На момент випуску, за інформацією з відкритих джерел, вона коштувала близько 8 мільярдів гривень, пише агентство.

Яхта заввишки 29 метрів, там 6 поверхів та 2 ліфти. Там є чотири палуби, кінотеатр, спортзал, басейн, SPA-зона та косметологічний кабінет, а також близько 50 кімнат різного призначення.

13-22 листопада агентство приїхало в Хорватії, щоб оглянути елітне майно.

Автор фото, АРМА

Хорватське видання Jutarnji List писало, що в середині листопада на яхті також проводили обшуки агенти ФБР. Це підтвердив суддя та речник окружного суду Спліта Дінко Мешин. Ордер на обшук був виданий на запит Міністерства юстиції США.

Це таємне провадження, тому суддя Мешин не зміг повідомити більше деталей, окрім того, що в ордері є ім'я українського олігарха та його дружини Оксани Марченко.

Можливо, обшуки ФБР та огляд українського агентства відбувалися одночасно.

США ведуть проти кума Володимира Путіна та його дружини справи за порушення там федеральних законів, серед іншого їх звинувачують у відмиванні грошей.

"Слід наголосити, що управління арештованим майном, яке перебуває в межах іноземної юрисдикції, є унікальною ситуацією та не має аналогів не лише в Україні, але й у міжнародній практиці", - йдеться у повідомленні АРМА.

Згідно з рішенням окружного суду хорватського міста Спліт, яхту в управління українського агентства мала передати адміністрація порту. Щоб оглянути елітне майно та здійснити процедуру її передання в управління, агентство провело перемовини з портом, місцевими правоохоронцями та міністерством юстиції Хорватії.

Автор фото, АРМА

Віктора Медведчука затримали в квітні цього року. Обвинувачення у держзраді йому висунули ще торік, з травня 2021 року він перебував під домашнім арештом.

Однак після 24 лютого, коли Росія напала на Україну, стало відомо, що Медведчук зник і намагався виїхати з України через Молдову.

У вересні 2022 року Медведчука обміняли на 200 українських військових, які були в російському полоні.