Після вибуху в посольстві України іспанські силовики виявили ще кілька бомб у посилках

34 хвилин(и) тому

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Іспанські сили безпеки виявили ще один вибуховий пристрій у конверті, який отримав супутниковий центр Європейського союзу, розташований на Авіабазі збройних сил Іспанії у Торрехон-де-Ардосі під Мадридом.

Про це повідомила влада країни.

Вибуховий пристрій знайшли в четвер у бандеролі, що прийшла до іспанського міністерства оборони. Його знешкодили, як і попередні, повідомили у відомстві.

Працівники служби безпеки виявили підозрілий конверт на базі в Торрехон-де-Ардос під Мадридом між 3 та 4 годинами ранку, йдеться у заяві.

Рентгенівський аналіз показав наявність усередині якогось механізму, йдеться в заяві міністерства.

На базу одразу ж прибули правоохоронці. Територію оточили. Слідчі вивчають конверт.

Супутниковий центр підтримує зовнішню й безпекову політику ЄС, збираючи інформацію з космічних розвідувальних пристроїв, йдеться на його сайті. У вересні глава зовнішньої політики ЄС Жозеп Боррель назвав такі системи "очима Європи".

Базу регулярно використовують для надсилання зброї, яку Іспанія надає Україні, а також для перевезення високопосадовців на офіційних літаках.

У четвер міністерство внутрішніх справ Іспанії повідомило, що минулого тижня прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес отримав заміновану бандероль, схожу на ту, що вибухнула в середу в посольстві України в Мадриді.

Конверт, "що містить піротехнічний матеріал" і адресований Санчесу, надійшов 24 листопада і був знешкоджений службами безпеки, йдеться в заяві МВС.

Пізніше два листи-бомби отримали посольства України в Мадриді та виробник зброї Instalaza у Сарагосі, на північному сході Іспанії, повідомила поліція.

Instalaza виробляє ракетні установки C90, які Іспанія постачала Україні.

Поліція Іспанії побоюється, що в різних установах по всій території країни з'являться нові посилки з бомбами, пишуть іспанські ЗМІ.

Вибух у посольстві України

Автор фото, Getty Images

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Напередодні працівник служби безпеки посольства України в Мадриді отримав легке поранення, розкривши пакет, адресований українському послу, в якому виявився вибуховий пристрій.

Інцидент стався приблизно о першій годині дня за місцевим часом.

За словами офіційного представника МЗС України Олега Ніколенка, пакунок вибухнув в руках коменданта під час огляду.

"Комендант отримав незначні поранення, його госпіталізували. Загрози його життю немає", - написав Ніколенко у фейсбуці. Інші працівники посольства не постраждали, додав він.

"В історії були випадки нападів на наші дипустанови. Але вибухівка в конверті - це вперше", - сказало ВВС News Україна джерело в МЗС країни.

Пізніше посол України в Іспанії Сергій Погорельцев розповів про подробиці інциденту. У коментарі українським ЗМІ дипломат сказав, що вибухнув не лист, як повідомляли раніше, а бандероль, яка була у великому пакеті, адресованому послу.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив терміново посилити безпеку всіх українських посольств. Він також заявив, що хоч би хто стояв за організацією цього вибуху, їм не вдасться залякати українських дипломатів чи зупинити їхню щоденну роботу з протистояння російській агресії.