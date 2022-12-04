Поліції Сан-Франциско дозволили використовувати роботів-кілерів

Бен Деріко, Джеймс Клейтон

BBC News, Сан-Франциско

31 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Робот-знищувач бомб із висувною рукою

Керівна рада Сан-Франциско проголосувала за те, щоби дозволити міській поліції використовувати роботів, які можуть вбивати.

Відтепер поліція може використовувати роботів, оснащених вибухівкою, в екстремальних обставинах.

Доктор Кетрін Конноллі з агітаційної групи "Зупиніть роботів-вбивць" сказала, що цей крок є "слизьким шляхом", який може віддалити людей від вбивства.

Міська поліція Сан-Франциско повідомила BBC, що наразі не працює з роботами, оснащеними смертоносною силою.

Проте вони сказали, що в майбутньому можуть бути сценарії, за яких вогонь на ураження може бути застосований роботом.

Представник поліції сказав, що "роботи потенційно можуть бути оснащені вибуховими зарядами, щоб пробивати укріплені споруди, в яких перебувають агресивні, озброєні або небезпечні особи".

Вони також сказали, що роботів можна використовувати для "знешкодження чи дезорієнтації жорстоких, озброєних або небезпечних підозрюваних, які загрожують життю людей".

Прихильники цього заходу заявили, що його застосовуватимуть лише в екстремальних ситуаціях.

Проте опоненти кажуть, що це може призвести до подальшої мілітаризації поліції.

Ухвалений у вівторок дозвіл має поправку, яка визначає, що офіцери можуть використовувати роботів, які мають смертоносну силу, лише після застосування альтернативної тактики деескалації.

Рада також передбачила, що лише обмежена кількість високопоставлених офіцерів матимуть дозвіл на їх використання.

Роботів-кілерів вже використовують в інших частинах Сполучених Штатів.

У 2016 році поліція в Далласі, штат Техас, застосувала робота, озброєного вибухівкою C-4, щоб знешкодити снайпера, який убив двох офіцерів і поранив ще кількох.

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У поліції Сан-Франциско заявили, що департамент наразі не має роботів, оснащених смертоносною силою, але сказали, що такі машини можуть знадобитися в майбутньому.

"Жодні правила не можуть передбачити всі можливі ситуації чи виняткові обставини, з якими можуть стикнутися поліцейські. Поліція має бути готовою і мати здатність реагувати відповідно", - сказав речник.

Федеральний уряд уже давно видає військове спорядження, камуфляжну форму, багнети та бронетехніку для допомоги місцевим правоохоронним органам.

Але закон штату Каліфорнія, ухвалений цього року, тепер вимагає від міських поліцейських інвентаризувати військове обладнання та отримувати дозвіл на його використання.

Доктор Кетрін Конноллі з групи "Зупиніть роботів-вбивць" сказала, що цей крок може "змусити людей дедалі більше дистанціюватися від застосування сили та наслідків застосування сили".

Вона також сказала, що цей захід може полегшити прийняття рішень про застосування вогню на ураження.