"Шахеди" більше не літають. Чому Росія припинила бити по Україні іранськими дронами

19 хвилин(и) тому

Автор фото, AFP Підпис до фото, "Шахед" у небі Києва

Вже два тижні як зі зведень українських військових зникли повідомлення про удари по Україні іранських дронів-камікадзе "Шахед-136".

Їх почали активно застосовувати з вересня і більшість українців вже вивчили, як виглядають, і головне як звучать смертельні іранські дрони, які прозвали "мопедами" за специфічне дзижчання двигуна.

Останній раз повітряні сили України повідомили про застосування "шахедів" 17 листопада. Вони кілька місяців нищили інфраструктуру України, Росія била ними і по житлових районах, і по електростанціях, і військових об'єктах.

Саме від удару "шахедів" 17 жовтня у Києві знищили житловий будинок в центрі Києва, в якому загинули четверо людей. Тоді по столиці запустили 28 "шахедів", 23 з яких вдалось знищити.

"Шахеди" стали справжньою проблемою для України, призвели до міжнародного політичного скандалу та довели до межі розриву дипломатичних відносин України та Ірану.

Спочатку Іран заперечував поставки, а потім заявив, що продав Росії цю зброю, проте ще до вторгнення 24 лютого.

Західні країни через це посилили тиск на Іран, а ЄС навіть запровадив спеціальні санкції.

Раніше влада Україна заявляла, що Росія могла замовити в Ірану тисячі "шахедів". То що ж сталось, чому їх перестали використовувати?

Куди поділись "мопеди"

Останній раз у повідомленні повітряних сил України інформація про застосування "шахедів" з'являлась 17 листопада.

Тоді, як повідомили військові, вони збили п'ять дронів. Після цього у зведеннях військових фігурували тільки російські "Ланцети".

Це також дуже небезпечна зброя, проте "ланцети" літають на відстань до 40 кілометрів й переважно загрожують військам чи об'єктам неподалік лінії фронту.

Автор фото, Офіс президента Підпис до фото, Президент зі збитим дроном

Натомість "шахеди" могли бити на відстань сотень, якщо навіть не тисячі кілометрів.

Як кажуть військові, росіяни просто припинили їх використовувати.

Речник повітряних сил України Юрій Ігнат підтверджує, що вже два тижні Росія не використовує іранські ударні безпілотники "Шахед-136".

Про це він повідомив в ефірі телемарафону.

"Ймовірно, що перша партія, яка їм надійшла, вже закінчилася. З першої партії понад 400 "шахедів" застосували по Україні, десь 340 збили", - розповів Ігнат.

Він нагадав, що, за даними спецслужб України, Росія замовила їх близько 1740.

"Ймовірно, зараз немає можливості їх отримувати. Можливо, йдуть процеси політичного характеру, бо на Близькому Сході теж непроста ситуація й Іран теж перебуває в дуже серйозних складних обставинах", - додав Ігнат, натякнувши, що Іран зараз сам потребує цієї зброї.

Ще більше версій того, чому Росія припинила використовувати "шахеди", озвучила речниця оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк.

Вона нагадала, що раніше "шахеди" летіли по Україні великими групами, а потім різко зникли.

Перша і найочевидніша причина, про яку каже Гуменюк: вони просто закінчились, а нових у силу різних обставин не можуть завезти.

Ще одна версія Гуменюк - Росія тимчасово змінює тактику застосування "шахедів". Деякі експерти припускали, що росіяни притримують їх для одночасного використання з масованими ракетними ударами.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Знищений дроном будинок у Києві

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Окрім того, за даними Гуменюк, на застосування "шахедів" могли вплинути зміни погодних умов - і зараз Росія вивчає нюанси маневрів у нових холодних і вологих умовах.

Хоча раніше військовий експерт Олег Жданов прогнозував, що погода навряд чи зможе вплинути на "шахеди".

"В Ірані ж не спека та пустеля. Там буває сніг та вітер, дрони мають бути до цього готові. Навігація корегує і вітер, і дощ. Тому дрон може літати в дощ чи туман, це не має бути проблемою для нього", - припускав раніше Жданов.

Він також казав, що немає причин, які б унеможливили польоти "шахедів" у нульові температури.

І четверта причина, яка могла вплинути на застосування ударних дронів Росією, - знищення Україною баз підготовки.

Наталя Гуменюк нагадала, що ЗСУ знищили на півдні пункт підготовки операторів дронів з іранськими спеціалістами.

Ще у жовтні військові прозвітували, що на Херсонщині влучними ударами знищили такі бази.

"Тому ми вбачаємо, що цілий комплекс наведених чинників спрацював для того, що зараз "шахеди" не використовуються", - резюмувала Гуменюк.

Проте військові розуміють, що це може бути маневр чи тимчасовий захід, тому готуються до продовження їх використання.

"Ми і надалі розглядаємо їх як постійну загрозу і готові до відбиття. Цілком імовірно, що ця пауза витримується тимчасово, щоб ми зменшили пильність і готовність до застосування", - резюмувала вона.

Протягом осені Україна розгорнула систему захисту від "шахедів". Для цього використовували і стару зенітну артилерію, і отриману від західних партнерів зброю.

Під час останніх запусків "шахедів", військові звітували про дуже ефективну протидію дронам, іноді збивали усі 100% запущених "шахедів". Це також могло зіграти свою роль для Росії у зміні тактики їх застосування, якщо вони у них ще повністю не закінчились.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, "Шахед" у небі

Натомість військовий експерт Дмитро Снєгирьов вважає, що саме дипломатичні зусилля зіграли головну роль. І тиск на Іран змусив його припинити поставки дронів Росії.

На такий варіант розвитку подій вказує і радник офісу президента Олексій Арестович. Він звертає увагу, що протягом останнього місяця була "серйозна інформація" про можливий початок постачання Іраном Росії сучасних далекобійних ракет.

Проте ці ракети у Росії поки що так і не з'явились, і це також може бути результатом політичного тиску на Іран західних країн. Арестович сподівається, що такий стан справ збережеться і надалі.