Вийшов трейлер документалки про Гаррі та Меган. Королівська родина стривожена

Шон Кафлан

Кореспондент з питань королівської родини

1 година тому

Автор фото, Netflix Підпис до фото, У трейлері до серіалу представлені чорно-білі фото пари

Продюсери документального серіалу про принца Гаррі та Меган, який знімає платформа Netflix, виклали перший трейлер фільму. Пара вважає його своєю особистою історією про те, чому вони відмовились від королівських обов'язків.

"Ніхто не бачить, що відбувається за зачиненими дверима", - сказав принц Гаррі.

"Коли ставки такі високі, хіба не варто почути нашу історію від нас самих?" - додає Меган.

Трейлер вийшов на тлі чергового скандалу в королівській родині, пов'язаного з коментарем щодо чорношкірої гості Букінгемського палацу, який вона вважає расистським.

"Мені довелося зробити все можливе, щоб захистити свою сім'ю, - каже принц Гаррі у тизері шестисерійного серіалу "Гаррі і Меган", який має вікове обмеження 15+.

Автор фото, Netflix Підпис до фото, Однохвилинний трейлер містить зображення щасливих моментів, які переживала пара

Автор фото, Netflix Підпис до фото, На деяких кадрах герцогиня Сассекська не така щаслива

Трейлер починається з нарізки чорно-білих знімків, які раніше не були опубліковані, від ранніх світлин, на яких пара виглядає дуже щасливою, до пізніших зображень, на яких Меган напружена або зі сльозами на очах.

Серед цих знімків раптово виринає фото принцеси Уельської, на якому вона кидає суворий погляд на фотографа.

Під кінець трейлера музичний супровід лунає все більш тривожно, відбиваючи напружене очікування королівської родини релізу документалки.

Автор фото, Netflix Підпис до фото, Фото Кейт, що виринає поміж світлин, на яких Меган плаче

Автор фото, Netflix Підпис до фото, Гаррі каже: "Я зробив усе можливе, щоб захистити свою сім'ю"

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Королівська родина, вочевидь, занепокоєна тим, що реліз трейлера може затьмарити гучний візит принца Вільяма та Кетрін до Бостона в США цього тижня. Їхня поїздка вже опинилася під загрозою через расистський скандал у Букінгемському палаці.

Хрещена мати принца Вільяма леді Сьюзен Гассі відмовилася від своїх почесних обов'язків у королівській сім'ї в середу після того, як Нгозі Фулані, засновниця благодійної організації Sistah Space, розповіла, як Гассі неодноразово запитувала її, звідки вона "насправді" на прийомі у палаці у вівторок.

Букінгемський палац оприлюднив заяву в середу, в якій зазначив, що коментарі були "неприйнятними", і висловив "глибокий жаль" з цього приводу, а леді Гассі вибачилася за завдану моральну шкоду. Незабаром після цього речник принца Вільяма заявив, що "расизму немає місця в нашому суспільстві".

Журналісти, однак, не очікують, що принц і принцеса Уельські якось прокоментують серіал під час свого візиту у Бостоні. Королівські джерела кажуть, що вони просто хочуть зосередитися на зустрічах із громадами та мешканцями міста.

Документальний серіал про Гаррі і Меган обіцяє показати "ранній період їхніх стосунків, невідомий громадськості", він містить коментарі їхніх друзів та родини, які раніше не розповідали "про те, що бачили".

У тизері до серіалу йдеться про те, що він розкриє "картину світу та те, як ми ставимося одне до одного", а також розкаже про стосунки принца Гаррі та Меган зі ЗМІ.

Netflix не підтвердив дату випуску, хоча очікується, що серіал вийде наступного тижня.