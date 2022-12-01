Німеччина визнала Голодомор геноцидом і чому СБУ обшукує храми УПЦ. Теленовини BBC
У випуску 1 грудня:
- Україна і Росія провели черговий обмін полоненими. Звільнили 50 українських військових, серед яких і оборонці "Азовсталі".
- В Іспанії посилені заходи безпеки після пакунків з вибухівкою, зокрема, в українському посольстві. Київ каже - це цілеспрямована кампанія проти України.
- Німеччина визнала Голодомор геноцидом українського народу. Як змінюється політика Берліна щодо України.
- Розмова із співавтором меморіалу Голодомору у Києві. Це Мирослав Нізьо - засновник польського архітектурного бюро.
- Обшуки у храмах. Чому влада взялася за Українську православну церкву.
- Доля українських дітей, яких примусово вивезли до Росії - розслідування BBC.
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