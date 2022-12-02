Захопити, анексувати, вбити лідерів, інших перевчити. RUSI дізналась нові деталі російського плану вторгнення

17 хвилин(и) тому

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Британський аналітичний центр з питань оборони оприлюднив нові подробиці російського плану вторгнення в Україну. Про це свідчать захоплені російські документи.

Росія планувала захопити Україну за десять днів і анексувати її до серпня цього року, цитує Sky News заяву Королівського об'єднаного інституту досліджень оборони та безпеки (RUSI)

За даними дослідницького центру, пов'язаного з британською армією, насправді лише невелика група російських чиновників знала про повний масштаб цих планів.

У висновках RUSI сказано, що навіть заступники керівників підрозділів російської армії начебто не знали про план вторгнення та окупації України за кілька днів до початку наступу. А тактичні військові частини отримали накази лише за кілька годин до цього, цитує дослідження британське видання.

Документи також показали, що Росія планувала захопити українські електростанції, аеродроми, систему водопостачання, НБУ і парламент - і що російські спецслужби мали завдання вбити українське керівництво, повідомляє Sky News із посиланням на воєнних аналітиків.

"Вони, мабуть, припускали, що українські урядовці "або втечуть, або будуть захоплені в результаті швидкого вторгнення", йдеться у доповіді RUSI.

Українська розвідка також вважає, що Росія планувала використати десант з Білорусі для захоплення Рівненської та Хмельницької АЕС.

Автор фото, Getty Images

Як повідомляє британський інститут з оборонних досліджень, російський план вторгнення містив деталі захоплення українських атомних електростанцій, щоб приховати на них російські війська, отримати контроль над енергетичною системою країни та потенційно шантажувати європейські країни ризиком радіаційного забруднення.

Росія планувала розпочати вторгнення з "масованої ракетно-авіаційної кампанії" по українських військових об'єктах, цитує аналітиків канал Sky News.

Фахівці RUSI також додають, що Москва спочатку не планувала руйнувати критичну інфраструктуру, таку як електростанції та залізниці, оскільки вони були ключовими для її планів окупації країни.

"Список знищення"

За даними RUSI, які цитує британське видання, російська контррозвідка склала списки українців. Їх розділили на чотири категорії:

Тих, кого треба вбити

Тих, хто потребує придушення та залякування

Тих, хто вважається нейтральним, кого слід заохочувати до співпраці

Тих, хто готовий до співпраці.

За словами аналітичного центру, чиновники планували реєструвати населення шляхом поквартирних обходів і "фільтраційних таборів".

Як повідомляє Sky News із посиланням на британських аналітиків, Росія також планувала примусову співпрацю регіональних губернаторів і місцевої влади, а ФСБ було доручено затримати місцевих чиновників.

З часом планувалося привезти з Росії вчителів та інших чиновників, щоб розпочати "перевиховання українців".