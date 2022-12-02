СБУ приїхала з обшуками до УПЦ (МП) відразу в три області

1 година тому

Автор фото, СБУ

СБУ приїхала з обшуками в храми та монастирі УПЦ (МП) відразу в три області - Житомирську, Рівненську та Закарпатську. Судячи з фото, перевірки почалися пізно ввечері чи на світанку.

Правоохоронці кажуть, що спільно з нацгвардією та поліцією проводять "контррозвідувальні заходи", зокрема в Свято-Миколаївському чоловічому монастирі Хустської єпархії, Свято-Анастасіївському ставропігійному жіночому монастирі в Житомирі, скитах Свято-Анастасіївського ставропігійного жіночого монастиря та Іверської ікони Божої Матері Чоповичського Афонського ікони Божої Матері жіночого ставропігійного монастиря, а також у Рівненсько-Острозькій єпархії.

Обшуки обґрунтовують зростанням загрози "терористичних актів, диверсій, захоплення заручників, особливо в місцях великого скупчення громадян".

СБУ проводить обшуки в єпархіях УПЦ уже декілька тижнів. Правоохоронці кажуть, що шукають там заборонені предмети (зазвичай це російська література та російські настанови), іноземних громадян, які переховуються, зброю, диверсантів, а також допитують священнослужителів.

Президент Володимир Зеленський доручив розібратись, наскільки УПЦ досі пов'язана з Російською православною церквою, спеціальним законом заборонити діяльність в Україні афільованих з Москвою церков, а також перевірити підстави користування церквами (а такою фактично є тільки УПЦ - Ред.) будівель Києво-Печерської лаври.

Автор фото, СБУ

Це радикальне рішення РНБО та президента, який раніше намагався обережно підходити до церковних питань.

Проте, як писала 30 листопада ВВС News Україна, президент останнім часом готувався до різкого втручання у церковне життя на фоні війни Росії проти України та можливих зв'язків УПЦ з Московським патріархатом, який активно підтримує війну Росії проти України.

Найгучніші обшуки

За результатами обшуків, СБУ почала повідомляти про ознаки проросійської діяльності у єпископів, а одному з них повідомили про підозру у кримінальній справі.

СБУ закінчили перевірку в Кирило-Мефодіївському жіночому монастирі Мукачівської єпархії УПЦ (МП) на Закарпатті. Повідомляється, що там допитали 20 людей, у тому числі на поліграфі.

У СБУ заявляють, що знайшли в монастирі багато агітаційно-пропагандистських матеріалів, російську літературу, книжки з образливими вигадками про інші національності та релігії.

Автор фото, СБУ Підпис до фото, Перевірка на території Свято-Кирило-Мефодіївського жіночого монастиря Мукачівської єпархії

"У знайдених брошурах заперечується право України на незалежність, наголошується, що Росію, Україну та Білорусь "нельзя разделить", - розповідають правоохоронці.

Попри заборону керівника єпархії згадувати під час молебнів патріарха РПЦ Кирила, який підтримує війну Росію проти України, у монастирі розробили "пам'ятку" з аргументами, чому від цієї згадки насправді не можна відмовлятися. У разі непокори, розповідають в СБУ, залякували "відстороненням від усякого священства".

Також під час обшуків правоохоронці знайшли тексти проросійських пісень, де прославляли "русскую землю" і закликали до "пробудження матушки-Русі".

22 листопада також були обшуки в Києво-Печерській лаврі у Києві. Проте, мабуть, найрезонансніший обшук відбувся у Чернівцях, у рідній єпархії предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрія.

Автор фото, СБУ Підпис до фото, Під час обшуків на Закарпатті у монастирі УПЦ знайшли пояснення, чому і далі можна поминати патріарха Кирила

СБУ повідомила, що знайшла там докази наявності російського паспорта в місцевого митрополита Мелетія (сам ієрарх заперечує наявність у нього російського громадянства), а преса за підсумками смакувала інтимний скандал.

Низка ЗМІ з посиланням на джерела у спецслужбі розмістила знімки частково оголеного секретаря єпархії архімандрита Никити та 17-літнього хлопця, який нібито, знову ж таки, за словами джерел у службі, раннім ранком перебував у одному приміщенні з архімандритом. Офіційно СБУ з цього приводу нічого не заявляла.

Фігурант скандалу, архімандрит Никита, якого напередодні призначили очолити Івано-Франківську єпархію, заперечив будь-які інтимні речі: за його словами, спецслужбісти увірвалися до приміщення, роздягнули всіх присутніх і сфотографували з незрозумілою метою.

Що вплинуло на зміну політики Зеленського

Співрозмовник ВВС в СБУ вказував, що служба показала президенту докази співпраці представників УПЦ з окупантами, після чого отримала дозвіл на системні слідчі дії.

Нова політика також пов'язана і зі зміною керівника СБУ Івана Баканова, який раніше симпатизував УПЦ, на Василя Малюка.

Окрім того, чітким сигналом зміни політики президента щодо церковного питання було публічне оголошення Зеленським початку співпраці з радником у церковних справах Віктором Єленським.

Автор фото, Офіс президента

Єленський відомий своїм прихильним ставленням до створення в 2018 році в Україні автокефальної церкви, отримання томоса та розбудови Православної церкви України.

У розмові з ВВС пан Єленський вказував, що президент вирішив глибоко вивчити церковне питання і задля захисту національної безпеки країни розібратись з російським впливом на УПЦ. Та активніше працювати для об'єднання українського православ'я.

За словами Єленського, президент вже суттєво змінив ставлення до Православної церкви України, створенню якої сприяв попередній президент Петро Порошенко. Через що у перші роки правління Зеленського його адміністрація мала певну напругу у стосунках з ПЦУ.

У Раді чекали, що Зеленський або підтримає проєкт про законодавчі обмеження діяльності церков зі зв'язками з Росією, який внесла опозиція, або ж ініціює власні подібні документи.

І вже 1 грудня ввечері Володимир Зеленський зробив перші рішучі кроки у цій сфері.