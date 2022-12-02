За якої умови Байден готовий говорити з Путіним

1 година тому

Автор фото, EVELYN HOCKSTEIN

Президент США Джо Байден дав зрозуміти, що готовий зустрітися з Володимиром Путіним, якщо "він справді зацікавлений у тому, щоб шукати шлях покласти край війні".

У зверненні до репортерів, стоячи поряд із президентом Франції Еммануелем Макроном, він уточнив, що Путін усе ще не показує цього інтересу.

Майже відразу в Кремлі відповіли, що не готові на перемовини з США, якщо їхньою умовою буде "вихід з України", але в цілому, за словами прессекретаря Дмитра Пєскова, Путін "був, є і залишається відкритим до перемовин".

"США досі не визнають нові території в складі РФ, і це ускладнює пошук основи для взаємного обговорення", - сказав Пєсков журналістам.

Під час зустрічі Байден та Макрон наголосили, щоб продовжать виступати проти війни Росії.

Макрон дав зрозуміти, що ніколи не закликатиме Україну до компромісу, який вона сама вважатиме неприйнятним.

Вони говорили у той час, як радник президента Михайло Подоляк сказав, що від 10 до 13 тисяч українських військових вбито з початку російського вторгнення 24 лютого.

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Ні Україна, ні Росія не схильні оприлюднювати дані про втрати, а слова Подоляка українські військові не підтверджували.

Минулого місяця генерал США Марк Міллі заявив, що близько 100 тисяч російських і 100 тисяч українських солдатів були вбиті або поранені з початку війни.

Подоляк сказав, що Київ "відверто говорить про кількість убитих". Він додав, що кількість загиблих мирних жителів може бути "значною". Він також припустив, що з моменту вторгнення вбито до 100 тисяч російських солдатів.

У відеозверненні в середу голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що загинули 100 тисяч українських військових. Однак пізніше речник Комісії ЄС уточнив, що це була помилка, ця цифра стосується як убитих, так і поранених. Ляєн також говорила про 20 тисяч загиблих цивільних.

Після переговорів у Білому домі президенти США та Франції оприлюднили спільну заяву, в якій пообіцяли "продовжувати підтримку захисту суверенітету та територіальної цілісності України", посилити постачання ППО та планувати міжнародну конференцію щодо України в Парижі 13 грудня.

Президент Макрон виступив через кілька годин після того, як міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров поскаржився, що європейські країни поки що не запропонували нічого конкретного щодо посередництва.

"Макрон, до речі, протягом останніх двох тижнів регулярно заявляв, що планує розмову з російським президентом", - сказав Лавров, додавши, що Росія не мала жодних сигналів по дипломатичних каналах.

Лавров назвав колишнього держсекретаря США Джона Керрі тією людиною, яка в минулому вміла вирішувати проблеми та вести справжній діалог.