Маск заблокував репера Веста за свастику, яку той поєднав із єврейською зіркою

41 хвилин(и) тому

Автор фото, PA Media

Каньє Веста "забанили" у твіттері та звинуватили в "підбурюванні до насильства" через твіти зі свастикою - і це лише через два місяці після його останнього блокування.

Американський репер, який зараз називає себе Ye, опублікував декілька дивних твітів, один із яких, показував символ, що поєднує в собі свастику та єврейську зірку.

Один користувач попросив нового боса компанії Twitter Ілона Маска "виправити Каньє".

"Акаунт буде заблоковано", - написав Маск у твіттері.

Також у четвер під час інтерв'ю з американським конспірологом Алексом Джонсом і з обличчям, закритим маскою, Вест вихваляв нацистського лідера Адольфа Гітлера та висловлювався про гріх, порнографію та диявола.

Керівник британського Освітнього фонду Голокосту назвав слова Веста "огидними та відразливими".

"Ці коментарі, у поєднанні з його авторитетом і величезною кількістю читачів, мають небезпечні наслідки", - сказала виконавча директорка Карен Поллок.

Вест уже давно говорив про наміри балотуватися на пост президента США, а тиждень тому оголосив про початок своєї кампанії.

За його словами, він хотів би піти на вибори в парі з Дональдом Трампом.

Його президентська кампанія стартувала саме в твіттері, де Вест вперше виклав її логотип та інші деталі.

Скандал за скандалом

Останніми місяцями Вест потрапляв у чимало скандалів через свої антисемітські і расистські висловлювання, що призвело до того, що компанія Adidas розірвала зв'язки з відомим репером.

За антисемітські повідомлення в твіттері та інстаграмі в жовтні Веста вже блокували. Обидві платформи видалили дописи Веста, які звинувачували репера Дідді в тому, що його контролюють євреї, аргументувавши це тим, що Вест порушив політику щодо мови ненависті.

Ці публікації стали відповіддю на негативну реакцію на його показ на Паризькому тижні моди, де він був у футболці з написом "Життя білих мають значення".

Автор фото, Getty Images

Антидифамаційна ліга (організація, яка бореться з антисемітизмом) назвала цей вислів "мовою ненависті" та приписала її прихильникам переваги білої раси, які почали використовувати її в 2015 році у відповідь на рух Black Lives Matter ("Життя чорношкірих важливі").

У березні Веста "забанили" в інстаграмі на 24 години після расистських образ в бік коміка Тревора Ноа.

У 2018 році Will.i.am очолив цілу кампанію проти Веста після того, як той заявив, що рабство афроамериканців протягом століть могло бути їхнім власним вибором. Пізніше Вест намагався пояснити, що він хотів цим сказати.

Вибірковий підхід Маска

Репера знову заблокували в твіттері через кілька годин після того, як йому відмовили в купівлі соцмережі парлер, що позиціонує себе як альтернативна платформа свободи слова.

"Компанія і Ye прийшли до спільної згоди про припинення угоди", - йдеться у заяві компанії Parlement Technologies.

Поки що неясно, чи пов'язано те рішення зі скандалами навколо Веста.

Ця соцмережа популярна серед консерваторів. Деякі з них перейшли туди, покинувши твіттер після того, як попереднє керівництво на невизначений термін заблокувало акаунт експрезидента США Дональда Трампа.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Каньє Вест не раз казав про захоплення Трампом

Маск купив компанію Twitter у жовтні та відразу почав влаштовувати там радикальні зміни, звільнив половину працівників та скасував блокування акаунтів із неоднозначним контентом, зокрема і експрезидента США Дональда Трампа.

Але Маск стверджує, що не мав відношення до повернення Веста в твіттер.

Також незрозуміло, як нове блокування музиканта відповідає політиці Маска, який дозволяє іншим користувачам не менш сумнівні висловлювання.

Каньє Вест не приховує, що в нього багато років тому діагностували біполярний розлад і він має проблеми з психологічним здоров'ям.

Але медики та люди з таким самим діагнозом заявляють, що цей стан не сприяє антисемітизму, расизму та іншим подібним проявам.