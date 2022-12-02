Неправильна інструкція готування. Жінка вимагає $5 млн від виробника макаронів

2 годин(и) тому

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Мешканка Флориди вимагає понад 5 млн доларів від виробника локшини швидкого приготування компанії Kraft Heinz Foods за введення в оману споживачів.

У своєму позові Аманда Рамірес зазначила, що на упаковці продукту вказано "готовий до споживання за 3,5 хвилини", хоча насправді потрібно більше часу, щоб приготувати напівфабрикат. Адже рекламований час не враховує підготовку — відкриття кришки і пакетика із соусом, а потім додавання води й перемішування.

Тому вона вимагає від компанії-виробника компенсацію - щонайменше 5 мільйонів доларів за "введення її в оману".

Позов також містить прохання до компанії "припинити хибну рекламу" і "змінити маркетинговий підхід".

Компанія Kraft Heinz Foods назвала позов "несерйозним".

"Ми знаємо про цей несерйозний позов і рішуче захищатимемось", - сказав ВВС представник компанії.

Це не перший випадок, коли клієнт із США позивається проти компанії за хибну рекламу.

Раніше цього року житель Нью-Йорка подав до суду на McDonald's, стверджуючи, що у рекламі їхні гамбургери виглядають значно більшими, ніж є насправді.

У позові йдеться, що рекламні гамбургери були щонайменше на 15% більші, ніж у реальному житті.

У березні проти Burger King порушили аналогічний судовий процес у Флориді.