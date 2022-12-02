Сенат США хоче визнати ПВК Вагнер терористичною організацією. Що це дасть

1 година тому

Автор фото, Alexander Demianchuk/TASS

Сенатори від обох американських політичних партій внесли до Конгресу США законопроєкт про визнання "ПВК Вагнера" "іноземною терористичною організацією". Авторами законопроєкту стали республіканець Роджер Вікер та демократ Бен Кардін.

Як заявив сенатор Кардін, "ПВК Вагнера" "точно пов'язана" з "незліченними звірствами" в Україні, Сирії та на африканському континенті.

У заяві на сайті сенатора Вікера йдеться, що "Вагнер" - це "приватні найманці Володимира Путіна", які з 2014 року здійснювали "терористичну операцію в Україні, Малі, Судані та Центральноафриканській Республіці".

"Група Вагнера також вбивала журналістів і погрожувала їм, викрадала дітей, застосовувала нервово-паралітичні речовини проти цивільних осіб, здійснювала акти тортур і брала участь у зґвалтуванні та торгівлі жінками й дітьми з метою сексуальної експлуатації", - йдеться у його заяві.

Законопроєкт також пропонує оголосити іноземними терористичними організаціями афілійовані з "ПВК Вагнера" структури або її правонаступників.

Раніше агентство Bloomberg повідомляло, що адміністрація президента США Джо Байдена розглядає питання, чи варто визнати російську "ПВК Вагнера" іноземною терористичною організацією.

Тоді представник Держдепартаменту в бесіді з журналістами агентства відмовився прокоментувати можливе визнання, але заявив, що США продовжать притягати до відповідальності тих, хто відповідає за війну.

ПВК та її організатор бізнесмен Євген Пригожин вже перебувають під санкціями США, Великої Британії та Євросоюзу, однак компанія продовжує "набирати силу та вплив", писав Bloomberg.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Євген Пригожин з Володимиром Путіним у 2010 році

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Як зазначало агентство, визнання компанії терористичною дозволить США здійснювати кримінальне переслідування її членів та відстежувати її активи по всьому світу. Сенатор Кардін, своєю чергою, вважає, що визнання ПВК терористичною допоможе зменшити чисельність російських збройних сил та притягнути до відповідальності порушників прав людини.

Євген Пригожин, коментуючи повідомлення Bloomberg, заявив, що його компанія "завжди захищала інтереси Росії" і її громадян за кордоном.

"Що ж до критеріїв віднесення організації до терористичної, то згідно з регулюванням США, - там є три пункти і дев'ять підпунктів, у яких докладно описано, хто такі терористи. "ПВК Вагнера" ні під один з цих критеріїв не підпадає. А от діяльність США повністю під них підходить", - заявив Пригожин у коментарі російському виданню "Ведомости".

Законопроєкт про визнання "ПВК Вагнера" терористичною організацією з'явився після рішення Європейського парламенту, який визнав Росію державою-спонсором тероризму, і засудив дії "ПВК Вагнера".

Кореспондент ВВС Ілля Барабанов - про можливі наслідки для "ПВК Вагнера"

Можливе визнання "ПВК Вагнера" терористичною організацією Сполученими Штатами лише на перший погляд не позначиться на діяльності російських найманців.

Так, Євген Пригожин та більшість пов'язаних з ним юридичних осіб давно перебувають під різними санкціями, а ПВК діє у країнах, режими яких не співпрацюють з американцями.

Але в майбутньому це рішення дозволить притягати до відповідальності будь-яку особу, що співпрацювала з найманцями, не доводячи провини конкретної людини.

Чи саме цей найманець бив когось кувалдою по голові, чи саме він вбивав цивільних - значення більше не матиме. Приналежність до "Вагнера" прирівняють до членства у забороненій в Росії "Ісламській державі".

Поки найманці продовжують п'ятий місяць штурмувати Бахмут, рішення американського Конгресу ніяк на них не вплине. Але якщо найближчим часом хтось з них вирішить відпочити в Тунісі, Таїланді або на Філіппінах (а деякі пригожинські командири, оминаючи Європу, практикували такі азійський турне), то там з ними будь-якої миті може статися, як каже Володимир Путін, "цап-царап".

Що таке "ПВК Вагнера"?

Ще у 2017 році США додали "ПВК Вагнера" та її командира Дмитра Уткіна до санкційного списку. 2018 року під американські санкції потрапив і Євген Пригожин.

Пригожин довгий час не визнавав своєї причетності до цієї ПВК, але за пів року війни в Україні заявив, що це він створив найманське угруповання у 2014-му.

Вперше "ПВК Вагнера" з'явилася у самопроголошеній ЛНР у 2014-му, коли проросійські бойовики почали конфлікт на сході України. Після цього ПВК брала участь у війні в Сирії на боці президента Башара Асада, а також у конфліктах у Лівії та Центральноафриканській Республіці.

14 вересня в мережі з'явилося відео, де людина, дуже схожа на Євгена Пригожина, агітує ув'язнених в одній із російських колоній приєднатися до ПВК та взяти участь у війні в Україні.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Поранені під Бахмутом

Російська влада до цього заперечувала існування ПВК. У травні 2022 року очільник російського МЗС Сергій Лавров говорив, що "ПВК Вагнера" не має жодного стосунку до влади і не воює в Україні.

У листопаді в одному з телеграм-каналів, пов'язаних із ПВК, виклали відео жорстокого вбивства колишнього російського вагнерівця Євгена Нужина - у підписі до ролика це називали "споконвічно-вагнерівським покаранням".

Зараз вагнерівці - головні сили в районі Бахмута, одному з найважливіших міст на Донбасі. Саме тут зосереджені головні зусилля російської армії, яка вже багато місяців кидає величезні сили задля взяття міста.

Крім того, "вагнери" - чи не найбільш боєздатна частина російських військ. Багато в чому - завдяки російській пенітенціарній системі, яка дозволяє ПВК "Вагнер" поповнювати свої підрозділи за рахунок "зеків".