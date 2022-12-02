У Росії розбився МіГ-31. Що відомо про аварію винищувача, що може переносити Кинджали

23 хвилин(и) тому

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У Росії на території Приморського краю розбився винищувач МіГ-31. Саме ці літаки здатні переносити ракету "Кинджал", використання якої в Україні вже підтверджувала Росія.

За словами російського міністерства оборони, виліт був навчальним, а екіпаж літака успішно катапультувався.

Винищувач упав відразу після вильоту в лісовому масиві, у безлюдному місці поряд із селом Олексіївка, приблизно за 60 км на північ від Владивостока. Повідомляється, що політ виконували без боєкомплекту, тому руйнувань на землі немає.

"За попередньою інформацією, причиною події могла стати технічна несправність", - розповіли агентству ТАСС у пресслужбі Східного військового округу.

Це не перша аварія винищувача цього типу в Росії з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

МіГ на території Білорусі

За останні кілька днів Росія збільшила активність тактичної авіації. Станом на 1 грудня Повітряні сили України зафіксували активність до 30 російських літаків на окупованій території України, в акваторії Чорного моря та Росії.

Також 1 грудня по всій території України тривала повітряна тривога. Її оголосили саме через зліт винищувачів МіГ-31 у Білорусі, які згодом "кудись відлетіли", повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він наголосив, що для України не має особливого значення переміщення авіації з території Білорусі, оскільки ракети "Кинджал", які несе МіГ-31, можуть летіти і не з території Білорусі, а "звідки завгодно".

"Те, що вони перебували в Білорусі, для нас особливого стратегічного значення не має. Можливо, це був більше знак для країн Заходу поряд із Білоруссю - Польщі, країн Балтії", - припустив Ігнат в ефірі національного телемарафону.

Що відомо про "Кинджал"

Автор фото, RUSSIAN MINISTRY OF DEFENCE Підпис до фото, "Кинджал" є ракетою, які встановлюють на винищувачі МіГ-31

Гіперзвукова ракета "Кинджал" є модернізацією одноступеневої твердопаливної ракети 9М723 для комплексу "Іскандер" в авіаційній версії - тобто для запуску з літаків.

Російська армія вже використовувала "Кинджали" під час нападу на Україну.

Зокрема, такою ракетою армія РФ вдарила у березні в Івано-Франківській області.

"Кинджал" здатний розвивати швидкість 10 махів (це близько 12 тисяч км/год), долати відстань до 2 тис. км і нести ядерні та звичайні боєприпаси.

За одними джерелами, ціна одного "Кинджала" становить 500 тисяч доларів, за іншими - понад мільйон.

Історії падіння винищувачів

Аварія МіГ-31 біля Владивостока вже не перша з початку війни 24 лютого. Якщо вірити російському міноборони, всі невдалі вильоти були не бойовими, а тренувальними.

У квітні в Ленінградській області розбився МіГ-31, причиною катастрофи назвали технічну несправність.

А з вересня у різних регіонах Росії розбилося вже сім винищувачів Су, підрахувало видання "Верстка". Найтрагічнішою з них була аварія Су-34 в Єйську 17 жовтня: при падінні літак зачепив житловий будинок, внаслідок чого загинули 15 людей.

Автор фото, Reuters