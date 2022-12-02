У Гостомелі зрізали графіті Бенксі. Як це сталось і що буде з малюнком
У Гостомелі Київської області вандали зрізали графіті всесвітньо відомого британського вуличного художника Бенксі. Порушників вже затримала поліція.
Користувач Сергій Жук став свідком інциденту. Він написав у фейсбуці, що вандали зробили це у нього на очах.
Малюнок виконаний на жовтій стіні розбомбленого будинку. На графіті зображена жінка в банному халаті і протигазі, яка тримає в руках вогнегасник.
У поліцію Київської області об 11:30 зателефонували і повідомили, що невідомі зрізають картину всесвітньовідомого митця, яку він намалював на розбитій стіні будинку.
Правоохоронці затримали вісьмох людей, віком від 27 до 60 років. Це жителі Києва і Черкас, повідомив керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов.
Поліцейські вилучили вирізану роботу, а щодо факту пошкодження майна слідчі розпочали досудове розслідування.
Очільник Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що разом з місцевою владою та представниками міністерства культури веде консультації щодо зберігання та подальшої долі графіті.
Він наголосив, що роботи Бенксі на Київщині перебувають під охороною поліції.
У листопаді британський вуличний художник Бенксі підтвердив, що створив сім муралів у різних місцях України, зокрема у Києві, Ірпені, Бородянці і Гостомелі.
Бенксі показав графіті в Бородянці на Київщині
Граффіті, помічені на Київщині, викликали припущення, що художник працює в зруйнованій війною Україні.