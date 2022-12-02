У Гостомелі зрізали графіті Бенксі. Як це сталось і що буде з малюнком

31 хвилин(и) тому

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У Гостомелі Київської області вандали зрізали графіті всесвітньо відомого британського вуличного художника Бенксі. Порушників вже затримала поліція.

Користувач Сергій Жук став свідком інциденту. Він написав у фейсбуці, що вандали зробили це у нього на очах.

Малюнок виконаний на жовтій стіні розбомбленого будинку. На графіті зображена жінка в банному халаті і протигазі, яка тримає в руках вогнегасник.

Автор фото, ANDRII NEBYTOV Підпис до фото, Вирізаний зі стіни малюнок акуратно запакували

У поліцію Київської області об 11:30 зателефонували і повідомили, що невідомі зрізають картину всесвітньовідомого митця, яку він намалював на розбитій стіні будинку.

Правоохоронці затримали вісьмох людей, віком від 27 до 60 років. Це жителі Києва і Черкас, повідомив керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Автор фото, ANDRII NEBYTOV Підпис до фото, Один з затриманих правопорушників

Поліцейські вилучили вирізану роботу, а щодо факту пошкодження майна слідчі розпочали досудове розслідування.

Очільник Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що разом з місцевою владою та представниками міністерства культури веде консультації щодо зберігання та подальшої долі графіті.

Він наголосив, що роботи Бенксі на Київщині перебувають під охороною поліції.

У листопаді британський вуличний художник Бенксі підтвердив, що створив сім муралів у різних місцях України, зокрема у Києві, Ірпені, Бородянці і Гостомелі.