"Києво-Печерську лавру" зареєстрували у складі ПЦУ. Що це насправді значить

3 годин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Свято-Успенську Києво-Печерську лавру зареєстрували як нову юридичну особу - монастир у складі Православної церкви України.

Йдеться про новий монастир, а не про перереєстрацію приміщень, які зараз використовує Українська православна церква (донедавна напряму пов'язана з Московським патріархатом).

У лаври, яка залишається під контролем УПЦ, жодних змін зараз не відбулось.

Зміни щодо нового монастиря у складі автокефальної Православної церкви України внесли до Єдиного державного реєстру 2 грудня.

Православна церква України чекала на реєстрацію статуту шість місяців, повідомили ВВС News Україна в ПЦУ.

Очолить новий монастир як юридичну особу митрополит Київський та всієї України Епіфаній. За посадою він є "священноархімандритом, тобто канонічним і духовним керівником Київської лаври", пояснив представник ПЦУ архієпископ Євстратій (Зоря).

Наразі ця лавра зареєстрована у храмі Феодосія Печерського через дорогу від Києво-Печерської лаври, який вже давно у користуванні ПЦУ.

Реєстрація монастиря ПЦУ сталась на фоні різкої зміни політики у церковній сфері Володимира Зеленського.

Дві лаври?

Від сьогодні у Києві буде два монастирі Києво-Печерська лавра. Один УПЦ, який зараз орендує у держави більшість приміщень заповідника.

А другий - ПЦУ, який також претендуватиме на будівлі старовинної лаври.

Усі ці приміщення належать державі і можуть передаватись тільки в оренду.

Очільниця державної служби з питань етнополітики та свободи совісті Олена Богдан пояснила ВВС News Україна, що створення нової юридичної особи ПЦУ не є умовою укладання угод для користування будівлями на території лаври. Це могло відбуватися і без такої реєстрації. А може не відбутись і після реєстрації.

"Реєстрація нової юридичної особи жодним чином не створює нових майнових прав і також не є необхідною передумовою для набуття нових майнових прав", - повідомила Богдан.

Автор фото, УПЦ

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Олена Богдан також нагадала, що ПЦУ користується будівлею на території заповідника біля Верхньої лаври - церквою Феодосія Печерського - через дорогу від лаври.

ПЦУ звернулася до кабміну з проханням про богослужіння в храмі Верхньої лаври, яким не користується УПЦ.

Але, каже Богдан, згідно з роз'ясненням фахівців заповідника, ці храми не можуть бути використані для регулярних богослужінь. Це пов'язано з уразливим станом історичної пам'ятки або тим, що там зараз перебувають музейні експозиції.

При цьому Олена Богдан нагадала, що у грудні цього року завершиться оренда УПЦ двох храмів Верхньої лаври. Таким чином натякнувши, що саме їх могли б передати в користування ПЦУ.

УПЦ в Україні наразі має близько 10 тисяч єпархій. Вона канонічно є частиною Російської православної церкви, але з початку війни Росії проти України взяла курс на незалежність.

ПЦУ має близько 7 тисяч парафій, вона є автокефальною церквою і входить до диптиху помісних православних церков світу. Щоправда, визнана вона тільки частиною інших церков.

Обшуки в монастирях і єпархіях

СБУ уже декілька тижнів проводить обшуки в єпархіях УПЦ. Правоохоронці кажуть, що шукають там заборонені предмети (зазвичай це російська література та російські настанови), іноземних громадян, які переховуються, зброю, диверсантів, а також допитують священнослужителів.

Автор фото, СБУ

Президент Володимир Зеленський доручив розібратись, наскільки УПЦ досі пов'язана з Російською православною церквою, спеціальним законом заборонити діяльність в Україні афільованих з Москвою церков, а також перевірити підстави користування церквами (а такою фактично є тільки УПЦ - Ред.) будівель Києво-Печерської лаври.

Це радикальне рішення РНБО та президента, який раніше намагався обережно підходити до церковних питань.

Проте, як писала 30 листопада ВВС News Україна, президент останнім часом готувався до різкого втручання у церковне життя на фоні війни Росії проти України та можливих зв'язків УПЦ з Московським патріархатом. Адже РПЦ активно підтримує війну Росії проти України.