РНБО запровадила "церковні" санкції проти Новинського та намісника лаври. Що це значить

50 хвилин(и) тому

Автор фото, Вадим Новинський Підпис до фото, Митрополит Онуфрій та протодиякон Вадим Новинський

Президент Володимир Зеленський провів засідання ради нацбезпеки та оборони, яке запровадило санкції щодо спонсора УПЦ МП Вадима Новинського, намісника Києво-Печерської лаври владики Павла та ще понад десяти людей.

Про це ВВС News Україна повідомили два джерела у силових структурах. Детальну інформацію про санкції мають оприлюднити найближчим часом.

Про санкції щодо Новинського па Павла також повідомило видання "Українська правда" з посиланням на власні джерела.

Економічні санкції щодо Новинського можуть вдарити по УПЦ, адже він є одним із головних спонсорів цієї структури.

Загалом Зеленський доручив розібратись, наскільки Українська православна церква досі пов'язана з Російською православною церквою, спеціальним законом заборонити діяльність в Україні афільованих з Москвою церков, а також перевірити підстави користування церквами (а такою фактично є тільки УПЦ - Ред.) будівель Києво-Печерської лаври.

Як писала 30 листопада ВВС News Україна, президент останнім часом готувався до різкого втручання у церковне життя на фоні війни Росії проти України та можливих зв'язків УПЦ з Московським патріархатом.

Останній, як відомо, активно підтримує війну Росії проти України та політику Володимира Путіна.

Автор фото, Вадим Новинський Підпис до фото, Провід УПЦ в гостях у Новинського в Німеччині на початку листопада

Економічні санкції

Санкції запровадили загалом щодо 16 діячів УПЦ Московського патріархату.

Головні фігури серед них - бізнесмен Вадим Новинський, який ще з часів президента Віктора Януковича (коли отримав паспорт громадянина України) серйозно допомагає церкві фінансово. Він вже навіть має церковний сан протодиякона.

Новинський має в Україні низку бізнесів і до війни вважався одним із найбагатших людей країни.

Зараз він виїхав до Німеччини. На початку листопада керівництво УПЦ їздило до нього.

Митрополит Павло керує лаврою з 1994 року. За ним тягнеться шлейф скандалів, через який його навіть могли звільнити на синоді 23 листопада. Проте на такий крок УПЦ не пішла.

Церковні санкції, як кажуть джерела, будуть схожі на санкції проти громадян України, зокрема, щодо Віктора Медведчука.

Має бути блокування і арешт рахунків та активів, якими не буде змоги користуватись. Також можуть виникнути проблеми під час подорожей за кордон.

Автор фото, УПЦ Підпис до фото, Митрополит Павло

Напередодні рішення Зеленського

Як вказувала раніше ВВС News Україна, низка обшуків СБУ у приміщеннях УПЦ та перевірка на наявність проросійських матеріалів і зв'язків у єпископів та священників з Росією були пов'язані із радикальною зміною політики як президента Зеленського, так і керівництва СБУ.

Співрозмовник ВВС в СБУ вказував, що служба показала президенту докази співпраці представників УПЦ з окупантами, після чого отримала дозвіл на системні слідчі дії щодо представників цієї структури.

Зміна політики також була пов'язана і зі зміною керівника СБУ Івана Баканова, який раніше симпатизував УПЦ, на Василя Малюка.

Окрім того, чітким сигналом зміни політики президента щодо церковного питання було публічне оголошення Зеленським початку співпраці з радником у церковних справах Віктором Єленським.

Автор фото, ПЦУ Підпис до фото, Митрополит Онуфрій, Володимир Зеленський, Олена Зеленська, митрополит Епіфаній

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Пан Єленський відомий своїм прихильним ставленням до створення в 2018 році в Україні автокефальної церкви, отримання томоса та розбудови Православної церкви України.

У розмові з ВВС пан Єленський вказував, що президент вирішив глибоко вивчити церковне питання і задля захисту національної безпеки країни розібратись з російським впливом на УПЦ. Та активніше працювати для об'єднання українського православ'я.

За словами Єленського, президент вже суттєво змінив ставлення до Православної церкви України, створенню якої сприяв попередній президент Петро Порошенко. Через що у перші роки правління Зеленського його адміністрація мала певну напругу у стосунках з ПЦУ.

Також співрозмовники ВВС у парламенті вказували, що президент перебуває на межі ухвалення важливих церковних рішень.

У Раді чекали, що Зеленський або підтримає проєкт про законодавчі обмеження діяльності церков зі зв'язками з Росією, який внесла опозиція, або ж ініціює власні подібні документи.

І вже 1 грудня ввечері Володимир Зеленський зробив перші рішучі кроки у цій сфері.

Що доручив зробити Зеленський

Своє вечірнє звернення до народу Зеленський присвятив переважно церковній тематиці.

Він повідомив, що 1 грудня відбулося засідання РНБО, на якому "розглянули численні факти зв'язків окремих релігійних кіл в Україні з державою-агресором".

Зеленський вказав, що, на жаль, "навіть російський терор і повномасштабна війна не переконали деяких діячів у тому, що варто подолати спокусу зла".

Тому він вважає, що треба створити такі умови, коли будь-які залежні від Росії діячі не матимуть жодної можливості маніпулювати українцями й послаблювати Україну зсередини.

Для цього РНБО доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо "унеможливлення діяльності в Україні афілійованих із центрами впливу в Російській Федерації релігійних організацій". Строк для внесення - два місяці.

Насправді такий законопроєкт ще кілька днів тому внесли до парламенту депутати від фракції "ЄС" Петра Порошенка.

Проте співрозмовник ВВС у фракції вже вказують, що попри суперечності, готові підтримати ініціативу президента.

Звісно, головним кандидатом на такий статус є УПЦ. Вона донедавна була офіційно частиною Московського патріархату.

Проте після початку війни Росії проти України вона усіляко засуджує керівництво РПЦ, а 27 травня провела спеціальний собор, на якому оголосила про незалежність.

УПЦ прибрала зі статуту практично всі згадки про Московський патріархат.

Як вказують експерти, формально церква могла прибрати зв'язок з Росією, проте канонічно вона все одно підпорядковується РПЦ.

У самій УПЦ зв'язок з Росією заперечують, а останні дії СБУ називали незаконними та безпідставними.

Друге доручення РНБО - державній службі з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС). Вона має провести експертизу статуту про управління УПЦ на наявність церковно-канонічного зв'язку з Московським патріархатом і за необхідності - вжити передбачених законом заходів.

Профільний закон давно передбачає, що церкви із центром у Росії мають вказувати це у своїй назві. Проте за президента Зеленського ця норма майже не працювала щодо УПЦ.

Автор фото, РПЦ Підпис до фото, Патріарх Кирило та митрополит Онуфрій

Нещодавно ДЕСС повідомила, що формального зв'язку УПЦ з Московським патріархатом немає. Але про канонічний зв'язок таки вказала.

Третє доручення - розібратись з Києво-Печерською лаврою.

РНБО попросила забезпечити перевірку наявності правових підстав та дотримання умов користування релігійними організаціями майном, яке перебуває на території національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

Це майно зараз у державній власності, проте перебуває переважно у користуванні УПЦ. Натомість ПЦУ також просить надати їй частину майна для проведення богослужінь у лаврі.

Четверте доручення президента - спеціальним органам "активізувати заходи з виявлення та протидії підривній діяльності російських спецслужб у релігійному середовищі України".

Що останні два місяці СБУ і так активно робить.

Окрім того, президент доручив суттєво розширити повноваження державної служби з етнополітики та свободи совісті для роботи у релігійній сфері.

"Цими та іншими рішеннями ми гарантуємо Україні духовну незалежність", - наголосив президент, але додав, що це робитимуть тільки у правовий спосіб.