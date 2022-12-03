Австралійця засудили за вбивство дружини, яка зникла 40 років тому. Її тіло так і не знайшли

Саймон Еткінсон

BBC News, Австралія

52 хвилин(и) тому

Автор фото, SUPPLIED Підпис до фото, Тіло Лінетт Доусон так ніколи і не знайшли

Австралійця, який став героєм популярного кримінального подкасту, ув'язнили на 24 роки за вбивство своєї дружини.

У серпні 74-річного Кріса Доусона засудили після десятиліть спекуляцій навколо зникнення його дружини Лінетт Доусон у 1982 році.

Суд постановив, що Доусон убив свою дружину, щоби продовжити стосунки зі своєю коханкою-підлітком, яка була нянею їхніх дітей.

Адвокат Доусона зазначив, що він, ймовірно, оскаржить вирок.

Лінетт Доусон було 33 роки, коли вона зникла зі свого дому у Сіднеї. Її тіло досі не знайшли, і всі докази у суді були непрямими.

Виносячи вирок у п'ятницю, суддя Єн Харрісон сказав, що злочин Доусона був "жорстокістю і потуранням своїм бажанням", ця жорстокість "не була ані випадковою, ані неминучою".

Суддя також сказав, що Доусон матиме право на умовно-дострокове звільнення через 18 років, визнаючи, що засуджений, швидше за все, помре у в'язниці.

У 2018 році Доусону висунули звинувачення після того, як подкаст The Teacher's Pet, випущений австралійською газетою, привернув світову увагу. Популярна в Австралії і за її межами передача спонукала до відновлення розслідування і допомогла зібрати достатньо доказів для висунення звинувачень.

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Під час суду Доусон заперечував свою причетність до зникнення дружини, стверджуючи, що вона покинула його та їхніх двох дітей, можливо, щоб приєднатися до релігійної групи.

У серпні суддя Харрісон заявив, що докази проти Доусона були "переконливими та незаперечними", слідство встановило, що Доусон був одержимий своєю коханкою-підлітком, яка з юридичних причин проходила в суді під іменем JC. Вона також була ученицею школи, де викладав Доусон, і він хотів, щоб вона "замінила" йому дружину, сказав суддя.

Суддя зазначив, що Доусон дедалі більш поринав у відчай, тому що попередні плани розірвати шлюб провалилися, а JC вимагала припинити їхні стосунки.

На попередньому слуханні донька Доусона Шанель Доусон благала його розкрити місцезнаходження тіла її матері, кажучи: "Будь ласка, скажи нам, де вона".

Шанель Доусон було лише чотири роки, коли її мати зникла.

"Тієї ночі, коли ти забрав маму з нашого життя, ти знищив моє відчуття безпеки та приналежності до цього світу на багато десятиліть, - сказала вона. - Чому ти просто не розлучився з нею, заливши її тим, хто її любив і потребував?"

Виступаючи після вироку, брат жертви Грег Сіммс сказав: "Ми не вірили, що цей день коли-небудь настане. Зараз нам потрібно знайти Лін і поховати її належним чином".

На запитання журналістів, чи розкриє Доусон місцезнаходження її тіла, його адвокат Грег Волш сказав, що його клієнт наполягає на своїй невинуватості.

У жовтні цього року уряд Нового Південного Уельсу прийняв закони, які унеможливлюють умовно-дострокове звільнення засуджених убивць, якщо вони відмовляються співпрацювати та розкривати місцезнаходження своїх жертв.