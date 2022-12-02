Секс поза шлюбом - сідай у в'язницю. Новий закон ухвалюють в Індонезії

Томас Макінтош

BBC News

47 хвилин(и) тому

Автор фото, HOTLI SIMANJUNTAK/EPA-EFE/REX/Shutterstock

В Індонезії садитимуть у в'язницю за секс поза шлюбом. Порушникам загрожує до одного року в'язниці.

Такі зміни мають внести до нового Кримінального кодексу країни. Очікують, що парламент Індонезії ухвалить їх вже 15 грудня.

Новий закон поширюватиметься як на громадян Індонезії, так і на іноземців.

У кодексі, зокрема, з'явиться стаття, яка визнає кримінальним злочином секс поза шлюбом: він каратиметься тюремним ув'язненням на строк до одного року. Також парам буде заборонено жити разом до весілля.

Однак каратимуть за зраду, лише якщо хтось з подружжя подасть скаргу.

Закон також дозволяє батькам неодружених людей повідомляти владу про несанкціонований секс їхніх дітей. Порушникам може загрожувати до шести місяців в'язниці.

Заступник міністра юстиції Індонезії Едуард Омар Шаріф Хіаредж заявив, що "пишається кримінальним кодексом, який відповідає індонезійським цінностям".

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А от представники бізнесу з ним не погоджуються і вважають, що такі нововведення можуть негативно вплинути на імідж країни й завадити розвитку туризму та залученню інвестицій, повідомляє Reuters.

"Для бізнес-сектора це створить правову невизначеність і змусить інвесторів переглянути свої інвестиції в Індонезію", - сказав Шинта Віджаджа Сукамдані, заступник голови Асоціації роботодавців Індонезії (APINDO).

Раніше спроба внести такі зміни до Кримінального кодексу викликала масові протести. У 2019 році десятки тисяч людей вийшли на вулиці, щоб висловити невдоволення новими законами, особливо у сфері суспільної моралі й свободи слова, які, на їхню думку, порушували громадянські свободи.

Суворе ставлення до сексу й подружніх стосунків - звичне явище в деяких частинах переважно мусульманської Індонезії.

Приміром, у консервативній провінції Ачех застосовують тілесні покарання за цілу низку правопорушень - від азартних ігор та вживання алкоголю до гомосексуальних й позашлюбних стосунків.

2021 року двоє геїв публічно відшмагали за одностатевий секс.

Чоловіки у віці 27 та 29 років отримали по 77 ударів палицями по спині у міському парку. Їх били п'ятеро силовиків у мантіях та капюшонах, змінюючи один одного після кожних 40 ударів.

Інші чотири мешканці Ачеха отримали 17 ударів за позашлюбні стосунки та 40 ударів - за вживання алкоголю.