УПЦ перевірять на вплив Москви, росіяни відступають із Запоріжжя. Теленовини ВВС

У випуску 2 грудня:

  • Релігію очистять від впливу Москви? Президент Зеленський доручив розібратися з Українською православною церквою, раніше відомою як УПЦ (МП). Чи повинна світська влада втручатися в справи релігії в час війни, розпитуємо релігієзнавця і викладача.
  • Архієпископ Кентерберійський відвідав Бучу і закликав Захід допомогти Україні покарати зло російської агресії. Репортаж ВВС.
  • Ситуація на передовій - і як розуміти суперечливі оцінки українських втрат, що прозвучали від союзників останнім часом. Розмова з експертом. Гість студії - Михайло Самусь.
  • США і Франція обіцяють не тиснути на Україну з пропозицією переговорів, поки Путін не зупинить війну.
  • Індія відтепер головує у G20. Як Україні схилити політиків у Делі на свій бік.

#новиниукраїни #війнаросіїпротиукраїни #церква

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