Польща звинуватила німецький аукціон у продажі вкраденої картини Кандинського

Адам Істон

BBC

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Міністерство культури Польщі стверджує, що картину вкрали з Національного музею у Варшаві майже 40 років тому

Польська влада засудила рішення німецького аукціону продати картину російського художника Василя Кандинського. Уряд повідомив, що абстрактну акварель без назви, яку художник намалював 1928 року, викрали з Національного музею у Варшаві у 1984-му.

Аукціоністи натомість заявили, що вивчили інформацію міністерства культури Польщі про те, що картину вкрали, і дійшли висновку, що жодних юридичних перешкод для аукціону немає.

Роботу продали за 310 тисяч євро, проте після гнівної реакції Польщі берлінський аукціон Grisebach вирішив тимчасово зупинити завершення операції.

Польські чиновники стверджують, що на звороті картини Кандинського навіть стоїть штамп музею.

Польський консул у Берліні Марцін Крол був на аукціоні, але не зміг запобігти продажу картини. За його словами, робота є у базі даних викрадених творів мистецтва Інтерполу.

"Німецький аукціонний будинок діяв як скупник краденого, - написав у твіттері міністр культури Польщі Петро Глинський. - Вони продали картину Кандинського, знаючи, що її вкрали з польського музею".

Міністерство заявило, що будуть юридичні кроки, щоб спробувати повернути картину, а також назвало аукціон "вкрай неетичним і таким, що суперечить стандартам, які мають застосовуватися на міжнародному ринку мистецтва".

У заяві аукціону йдеться, що він виявив "особливу обережність" під час перевірки права власності на акварель Кандинського та дійшов "чіткого висновку, що жодних юридичних заперечень щодо аукціону немає".

Однак там все одно вирішили звернутися до суду та зупинити подальше проведення аукціону до роз'яснень.

Автор фото, Grisebach auctioneers Berlin Підпис до фото, Василь Кандинський намалював цю акварель у 1928 році

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Продаж картини Кандинського викликав такий резонанс ще й тому, що Польща намагається повернути тисячі мистецьких творів, вкрадених нацистами під час Другої світової війни.

Заступник міністра закордонних справ Польщі Аркадіуш Муларчик сказав, що продаж відображає ширше небажання Німеччини повернути Польщі вкрадену власність.

"Вони не хочуть повертати важливі культурні цінності, які вони вкрали у Польщі. Головна проблема для нас полягає в тому, що німецьке законодавство захищає цю крадіжку", - сказав він.

Німецьке законодавство допускає такі продажі, оскільки після 30 років твір не вважається вкраденим, пояснив він.

"Я розглядаю цю ситуацію як велику проблему, тому що ми бачимо, що німецький уряд і взагалі Німеччина має проблему з компенсацією і вкраденими у Польщі культурними цінностями. Багато з них зараз на території Німеччини", - сказав він.

Муларчик очолював парламентську комісію, яка підрахувала втрати Польщі від нацистської Німеччини у 1939-1945 роках в обсязі 6,22 трлн злотих (1,4 трлн доларів). У жовтні польський уряд надіслав до Берліна дипломатичну ноту з вимогою компенсації.

Уряд Німеччини вважає питання про військові репарації закритим через угоду 1953 року між СРСР та Східною Німеччиною, згідно з якою тодішня комуністична влада Польщі відмовилася від подальших претензій.

Польща стверджує, що ця угода недійсна, оскільки на той час країна була залежною від радянського впливу.