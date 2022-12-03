B-21 Raider: США представили стратегічний бомбардувальник-невидимку

Маріта Молоні

BBC News

25 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, B-21 Raider - новий стратегічний бомбардувальник, розроблений для ВПС США

Військово-повітряні сили США представили свій новітній ядерний бомбардувальник-"невидимку" B-21 Raider, розроблений з використанням технологій зниження помітності. Він поступово замінить літаки, які використовують ще з часів Холодної війни.

Перший новий бомбардувальник за 30 років коштує майже 700 мільйонів доларів. Його можна озброїти ядерною та звичайною зброєю.

Як і очікувалося, інформація про характеристики літака оповита таємницею.

Але міністр оборони США Ллойд Остін підкреслив, що він є "свідченням постійних переваг Америки у винахідливості та інноваціях".

B-21 Raider представили під час церемонії у п'ятницю на заводі виробника Northrop Grumman в Каліфорнії.

Остін відзначив, що цей літак забезпечить значні переваги в порівнянні з наявними бомбардувальниками у ВПС США. За його словами, "навіть найдосконалішим системам протиповітряної оборони буде важко виявити B-21 у небі".

"П'ятдесят років прогресу в технологіях низького рівня помітності для спостереження пішло на цей літак", - сказав він.

Він додав, що B-21 створили з "відкритою системною архітектурою", яка дозволяє адаптувати "нову зброю, яку ще навіть не винайшли".

Автор фото, Reuters

Хоча про можливість польоту без екіпажу під час презентації не згадували, речниця ВПС США сказала, що літак "розрахований на таку можливість, але рішення про політ без екіпажу не було".

Очікується, що перший політ B-21 відбудеться наступного року.

Цей бомбардувальник замінить моделі B-1 і B-2. За оцінками Bloomberg, загалом розробка, купівля та експлуатація літаків B-21 коштуватиме 203 мільярди доларів протягом 30 років.

Шість літаків наразі перебувають у виробництві, повідомила Northrop Grumman, додавши, що йдеться про "невидимку наступного покоління", для розробки якої використали раніше невідомі "нові технології виробництва та матеріали".

ВПС США планують придбати щонайменше 100 таких літаків.