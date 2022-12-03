Путін може втратити ключового партнера в Африці. Усе через напханий грошима диван

52 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Президент ПАР Сиріл Рамафоса прийшов до влади у 2018 році з обіцянками побороти корупцію

Президент Південно-Африканської республіки Сиріл Рамафоса опинився в епіцентрі скандалу, який може коштувати йому посади, і суттєво підірвати позиції його партії - Африканського національного конгресу, який править ПАР після падіння режиму апартеїду, з 1994 року.

Рамафоса прийшов до влади 2018 року після того, як внаслідок корупційних скандалів мусив залишити посаду попередній президент від АНК - Джейкоб Зума.

Тоді Рамафоса, заможний бізнесмен, пообіцяв співгромадянам бути "чистим" і боротися з корупцією, але тепер сам змушений відповідати на питання щодо корупції.

"Фармгейт"

Скандал, який отримав назву "Фармгейт", пов'язаний з нібито приховуванням пограбування, яке сталося у лютому 2020 року на фермі Пхала Пхала, що належить Рамафосі. Інформацію про скандал оприлюднив у червні колишній голова Агентства державної безпеки країни Артур Фрейзер.

Колишній головний розвідник країни, пов'язаний з експрезидентом Джейкобом Зумою, звинуватив Рамафосу у викраденні, хабарництві та незаконних діях через те, що той керував переслідуванням крадіїв, які поцупили з його ферми 4 млн доларів.

Фрейзер ствержував, що всі ці гроші були напхані в диванні подушки, і могли бути доходом від корупції та відмивання грошей. Крадіжку нібито скоїли громадяни Намібії, які вступили у змову з хатньою робітницею Рамафоси.

Оскільки була вкрадена велика сума в іноземній валюті, на Рамафосу також впала підозра про порушення законів щодо валютного контролю.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Інформаціюпро крадіжку грошей з ферми оприлюднив екскерівник розвідки, наближений до експрезидента ПАР Джейкоба Зуми (на фото)

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У серпні Рамафоса погодився відповісти на питання щодо інциденту. Але зробив це тільки після того, як йому пригрозили викликом до суду.

Рамафоса відкинув звинувачення Фрейзера як наклеп на нього з боку тих, хто виступає проти його антикорупційної програми. Він також вважає, що його політичні опоненти не хочуть, щоб він залишився на другий строк після виборів 2024 року.

Офіс президента ПАР підтвердив інформацію про пограбування на фермі Рамафоси в провінції Лімпопо, але заперечив цифру у 4 млн доларів, наведену Фрейзером та заявив, що вкрали доходи від "продажу худоби". Пізніше стало відомо, що йшлося про продаж буйволів громадянину Судану Мустафі Хазіму за 580 тисяч доларів.

Комісія, яку створили для розслідування справи, назвала відповіді президента такими, які не викликають довіри. У президента намагалися з'ясувати, чому в рахунку-фактурі було лише ім'я покупця, без жодних паспортних даних. Покупець так і не з'явився на публіці і про нього мало що відомо.

"Я з повагою стверджую, що всі "звинувачення", на які мене покликали відповісти, безпідставні", - відповів Рамафоса і просив припинити розслідування.

Його також запитали, чому гроші зберігалися в дивані, чому про крадіжку не повідомили поліцію, а буйволи, які нібито були продані, лишаються жити на фермі.

Рамафоса пояснив, що менеджер ферми спочатку зберігав гроші в сейфі, але пізніше переніс їх на диван у додатковій спальні "оскільки вважав, що це найбезпечніше місце".

Слідча комісія може лише рекомендувати депутатам парламенту провести подальше розслідування - якщо депутати погодяться, комітет з імпічменту почне його і у випадку порушень розпочнуть процедуру імпічменту. Аби усунути президента від влади потрібно дві третини голосів у парламенті.

Противники Рамафоси у керівній партії АНК вже вимагають його відставки.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Відставки Рамафоси хоче не тільки опозиція, але й його супротивники в правлячій партії

Таке ж питання порушує і ключова опозиційна партія країни - Демократичний альянс. Там мають намір просувати наступного тижня у парламенті рішення про дострокові вибори.

"Звіт чіткий і недвозначний. Президент Рамафоса, швидше за все, дійсно порушив низку конституційних положень, і має за це відповісти", - йдеться в заяві партії.

Місцеві радіостанції та соцмережі переповнені неоднозначними думками південноафриканців - частина вважає, що він є мішенню своїх політичних ворогів, а інші висловлюють розчарування та хочуть його відставки.

"Це дуже погано для АНК", - сказав політичний аналітик Оскар Ван Герден у коментарі Newzroom Afrika.

Керівники АНК і раніше потрапляли в корупційні скандали, а тепер серед них може опинитися і Сиріл Рамафоса, який керував розробкою конституції для постапартеїдної ПАР у 1994 році.

Найближчими днями має відбутися зустріч керівників правлячої партії. У грудні Рамафоса планував отримати згоду партії, аби висунутися на новий строк на виборах 2024 року.

"Найпалкіші прихильники пана Рамафоси, а він залишається популярним лідером, розглядають цей момент як боротьбу "все або нічого" між порядною людиною, яка відчайдушно намагається очистити охоплену корупцією країну, та силами хаосу з АНК, які намагаючись позбутися його, щоб утримати награбоване і вберегти себе від в'язниці. Один коментатор порівняв цю драму з шекспірівським "Генріхом V", закликав пана Рамафосу "напружити мускули" та боротися, щоб очистити своє ім'я", - повідомляє з ПАР кореспондент BBC Ентоні Гардінг.

"Є запитання, на які він не зміг відповісти… щодо цих величезних сум готівки. Він сказав нам, що віддав усі ці [бізнеси] у сліпий траст. Я думаю, що він був дуже незграбним і необережним… і відірваним від реальності", - сказав політолог Номбонісо Гаса.

Рамафоса і війна Росії проти України

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Сиріл Рамафоса та Володимир Путін на саміті "Росія-Африка" у жовтні 2019 року

Цього року ПАР двічі утрималася під час голосування важливих для України резолюцій в Генасамблеї ООН - у березні під час голосування за резолюцію з осудом російського вторгнення, а у жовтні - під час голосування резолюції проти незаконної анексії Росією кількох українських регіонів. Обидві резолюції наголошували на непорушності територіальної цілісності України.

Після розмови з Путіним у березні Рамафоса заявив, що російський керівник пояснив йому, "що відбувається в Україні, а також пояснив, чому вони здійснили ті дії, які здійснили". Президент ПАР заявив, що "розширення НАТО на схід викликає напругу в регіоні", і виступив проти західних санкцій щодо Росії.

Рамафоса пообіцяв, що ПАР зберігатиме нейтралітет у війні і висловив готовність стати посередником у конфлікті.

Тоді Рамафоса також обіцяв провести розмову з Зеленським. Проте вона відбулася лише 22 квітня. Експерти цікавилися, про яке посередництво йде мова, якщо президент ПАР знайшов час для розмови з президентом України лише під кінець другого місяця повномасштабної війни.

"ПАР намагається себе презентувати як посередника, але зусилля, які для цього зроблені, важко назвати серйозними. Якщо хтось каже про намір посередництва, це мало статися набагато раніше. У нас ваша посол(Любов Абравітова. - Ред.) боролася, щоб просто поспілкуватися з міністром закордонних справ, щоб дійти до президента, і її критикували через це, казали, що вона не на рівні міністра, не на рівні президента, казали про протокол, що не можна запитувати про зустріч з ними. Врешті-решт ці розмови відбулися", - повідомив BBC News Україна у липні керівник програми в Південноафриканському інституті міжнародних відносин Стівен Грузд.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Лідер найбільшої опозиційної партії ПАР Демократичний альянс Джон Стінхейзен відкрито підтримує Україну

Опозиція критикувала Рамафосу за позицію щодо війни Росії проти України, адже той відмовився засудити дії Росії та пристати до західних санкцій. Натомість лідер опозиційного Демократичного альянсу Джон Стінхейзен відвідав Україну у травні і підтримав боротьбу українців.

У жовтні мер південноафриканського міста Кейптаун Джордін Гілл-Льюїс закликав уряд ПАР заборонити захід до порту цього міста яхти Nord вартістю 500 млн доларів, яка належить підсанкційному російському олігарху Олексію Мордашову.

Тоді уряд ПАР заявив, що не приєднався до західних санкцій, а місцева влада немає компетенції для заборони заходу суден.