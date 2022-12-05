Росіяни вночі обстріляли Кривий Ріг та Запоріжжя, є жертви. Під Бахмутом тривають бої

18 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Рятувальники працюють на місці однієї з російських атак у Запорізькій області, листопад 2022 року. Ілюстративне фото

Росіяни вночі здійснили обстріли Кривого Рогу та Запоріжжя.

"Після опівночі росіяни ударили трьома ракетами по Кривому Рогу. Поцілили у промислове підприємство", - повідомила вночі Дніпропетровська ОВА.

Загинув один працівник підприємства.

"Його тіло рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого виробничого цеху", - йдеться в повідомленні.

Ще троє людей зазнали поранень середньої тяжкості.

"Дуже важка ніч. Влучання трьох крилатих ракет у промислове підприємство. Руйнування дуже значні. Пожежа загашена", - прокоментував зранку керівник Криворізької РВА Олександр Вілкул.

Також з важкої артилерії у Дніпропетровській області росіяни обстрілювали Нікопольський район.

Про обстріли Запоріжжя вночі повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

"Цього разу окупанти вдарили своїми клятими ракетами по об'єктам промислової та енергетичної інфраструктури міста. Відомо, що ушкоджень зазнало одне з приватних підприємств", - написав він у телеграм.

Інформація щодо ушкоджень та постраждалих в Запоріжжі уточнюється.

Тим часом Генштаб ЗСУ повідомляє про спроби росіян наступати під Бахмутом та Авдіївкою.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Бахмут після російського обстрілу, 4 грудня

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"На Бахмутському та Авдіїівському напрямках окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій і намагаються покращити тактичне положення", - йдеться в повідомленні.

Атаки росіян відбиті в районі сіл Площанка і Білогорівка на Луганщині та населених пунктів Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Мар'їнка та Новомихайлівка на Донеччині.

Обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Соледар, Часів Яр, Бахмутське, Бахмут, Костянтинівка, Кліщіївка, Опитне, Курдюмівка, Залізне, Авдіївка, Первомайське, Водяне, Веселе, Красногорівка, Марʼїнка, та Новомихайлівка Донецької області.

Місто Бахмут (колишній Артемівськ) у Донецькій області перетворилося на ціль номер один для російської армії. Там йдуть важкі бої. Росіяни намагаються оточити місто. Про це в ефірі телемарафону 4 грудня розповів речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

За його словами, росіяни так сильно прагнуть взяти місто, щоб продемонструвати "хоч якийсь успіх" і вийти на напрямок Покровська, Слов'янська та Краматорська.

"Це їхня головна мета, [а] коли не виходить взяти в лоб - оточити. Там дуже важка ситуація, але контрольована. Командування бачить характер їхніх дій, наміри, і минулої доби, зокрема, їм передали серйозний привіт від нашої артилерії, зокрема новітнім високоточними системами, щоб дещо остудити їхній запал", - описав Череватий про бої за Бахмут.

Голова офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що в оточення під Бахмутом раніше потрапила група воїнів - українці та грузинські добровольці з 57-ї бригади.

Наразі відомо про пораненого грузинського командира та п'ятьох загиблих грузинських бійців під час боїв 3 грудня.

Автор фото, Посольство України в Грузії Підпис до фото, За даними посольства України в Грузії, 3 грудня під Бахмутом загинули грузинські добровольці Авто Руруа, Роланд Кварацхелія, Ромео Пічхая, Мераб Аладашвілі та Бадрі Маркелія

Він назвав Бахмут містом титанів і заявив, що оборона стратегічного міста триває.

"Жорстокі бої щодня, ворог кидає в бій все, що може. Постійна робота артилерії, картини немов з Першої світової, морок і трупи ворогів, яких навіть не забирають з поля бою. Вони кладуть своїх сотнями", - зазначив Єрмак.