У Лондоні затримали російського олігарха за підозрою у відмиванні грошей

21 хвилин(и) тому

Автор фото, NCA Підпис до фото, В операції з затримання бізнесмена брали участь 50 поліцейських

Британська поліція арештувала російського бізнесмена у його дорогому лондонському особняку за підозрою у можливій протиправній діяльності. Під час операції затримано ще двох людей, імена нікого з них не називають.

Водночас українські ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомляють, що затримали Михайла Фрідмана.

58-річного чоловіка затримали в його будинку за підозрою у відмиванні грошей, змові з метою обману міністерства внутрішніх справ та змові з метою надання неправдивих свідчень.

Російське видання "Агенство" вказує, що вік затриманого збігається з віком співзасновника "Альфа-Групп" і холдингу LetterOne Михайла Фрідмана, який живе в Лондоні.

Другого затриманого, 35-річного чоловіка, співробітника особняка, де проживав перший заарештований, затримали на виході з будинку з сумкою, в якій були тисячі фунтів готівкою. Його заарештували за підозрою у відмиванні грошей та перешкоджанні роботі поліції.

Третього затриманого - 39-річного чоловіка - заарештували у його будинку в Пімліко на заході Лондона за підозрою у відмиванні грошей та змові з метою шахрайства.

У операції із затримання брали участь понад 50 співробітників Відділу боротьби з клептократією (Combating Kleptocracy Cell) Національного агентства боротьби зі злочинністю (NCA). Після обшуку в особняку правоохоронці вилучили кілька цифрових пристроїв та значну суму готівки.

Грем Біггар, генеральний директор NCA, зазначив, що створений цього року підрозділ досяг значних успіхів у розслідуванні потенційної злочинної діяльності олігархів.

"Ми продовжимо використовувати всі доступні нам сили та тактику, щоб усунути цю загрозу", - додав він.

NCA заявило, що це була чергова операція в рамках зусиль підрозділу щодо припинення діяльності корумпованих міжнародних бізнесменів та їхніх спільників.

За даними NCA, з моменту створення підрозділу влітку цього року провели майже 100 операцій проти еліт, пов'язаних з Путіним, та їх спільників, включаючи накази про заморожування рахунків, що належать людям, які тісно пов'язані з росіянами, які підпали під санкції.

Усіх трьох затриманих у Лондоні підозрюваних, імена яких NCA не називає, відпустили під заставу.

"Не знаю, як жити далі"

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Михайло Фрідман - голова наглядової ради "Альфа-Груп" і головний акціонер інвестиційного холдингу LetterOne

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Засновник "Альфа-банку" Михайло Фрідман наприкінці лютого у листі до співробітників лондонського офісу Letter One він назвав військові дії Росії в Україні кровопролиттям, яке необхідно зупинити, писала газета Financial Times.

Пізніше в інтерв'ю Bloomberg він говорив, що, опинившись під санкціями ЄС та США, навіть не може заплатити за прибирання у своєму будинку у Лондоні.

Після початку війни в Україні Фрідман не брав участі у публічних заходах у Росії та не висловлював бажання повернутися туди.

Фрідман вважає, що ЄС та Британія промахнулися, вводячи санкції проти російських мільярдерів, оскільки вони не мають жодного впливу на керівництво країни.

"Я в полоні. Не знаю, як жити далі", - поскаржився бізнесмен. При цьому він обмовився, що його проблеми "у жодному разі не йдуть у будь-яке порівняння із проблемами українців".